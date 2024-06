La finale de la 63e édition de la coupe du Mali de football s’est jouée le samedi 1er juin dernier, au Stade Mamadou Konaté. Le Stade Malien de Bamako a battu Afrique Football Elite sur le score sans appel de 4-0. Avec cette victoire, les blancs de Bamako confortent sa suprématie avec désormais 23 titres de la coupe du Mali.

La finale était présidée par Dr. Choguel Kokalla Maïga, Premier ministre, en présence d’Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Moussa Sylvain Diakité, 1er vice-président de la Fédération malienne de football, des membres du gouvernement, ainsi plusieurs membres du comité exécutif de la Fédération malienne de football. Pour cette finale, les Blancs de Bamako ont donné une véritable leçon de football aux Académiciens de l’Afrique Football Elite (AFE) en les étrillant par le score de 4-0 à l’issue d’une rencontre à sens unique. Dès l’entame du jeu, le capitaine Franck B. Tissé et ses coéquipiers ont dicté leur loi à leur adversaire du jour.

Très tôt, plus précisément à la 5e minute de jeu, Daouda Coulibaly a trouvé le fond des filets en faveur des pensionnaires de Sotuba. Ce but matinal a complément déjoué la tactique d’Afrique Football Elite (AFE). En difficulté sur tous les plans, les Centristes vont encaisser un deuxième but à la 32e minute par Franck B. Tiessé. Quelques minutes plus tard, Souleymane Dramé marquera le troisième but des Stadistes. C’est sur ce score de 3 buts à 0 que l’arbitre de la partie, Mahamadou Kéita renverra les équipes aux vestiaires.

A la reprise, les poulains de Mamoutou Kané dit Mourlé ont poursuivi leur domination. A la 88e minute, Moussa Diallo a clôturé le festival offensif des Stadistes en marquant le quatrième but des Blancs de Bamako.

Avec cette victoire, le capitaine du Stade malien de Bamako, Franck B. Tiessé et ses coéquipiers remportent ainsi leur 23e trophée de Coupe du Mali. Ils obtiennent également leur ticket pour la prochaine Coupe de la Confédération (Caf).

En plus du trophée de la coupe du Mali, le Stade Malien de Bamako a reçu des mains du Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga, un chèque géant de 25 millions de F CFA. Quant au vaincu, l’AFE, il a reçu un chèque de 10 millions de F CFA.

Le capitaine des blancs de Bamako, Franck B. Tiessé a été désigné meilleur joueur de la finale. Il a reçu un chèque de 500 000 F CFA. Des distinctions de reconnaissance ont été décernées à des personnalités notamment Dr Choguel Kokalla Maïga, chef du gouvernement.

“C’est la jeunesse malienne qui a gagné”, dixit Choguel Maïga

A l’issue de la finale, le Premier ministre, Dr. Choguel Kokalla Maïga, a félicité les équipes au nom du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, avant de rendre un vibrant hommage à la jeunesse malienne. “Le président de la Transition répète régulièrement qu’il tient à deux couches de notre population : la jeunesse et les femmes. Aujourd’hui, nous avons assisté à un évènement extrêmement important pour les Maliens à savoir la finale de la coupe du Mali.

Dans une finale, il y a toujours un gagnant et un perdant, mais aujourd’hui, aucune des deux équipes n’a perdu, c’est la jeunesse malienne qui a gagné. A travers leur prestation, les jeunes ont fait l’honneur au président de la Transition et à notre armée. Tout ce que nous faisons, nous devons le dédier à notre armée, à ces jeunes de leur âge qui sont en train de se sacrifier tous les jours pour que nous puissions nous réunir tranquillement dans un stade, savourer ce match”, a-t-il précisé.

Mamoutou Kané dit Mourlé, l’entraîneur du Stade malien de Bamako

“Je suis très heureux de remporter ce trophée de la Coupe du Mali”

“Je suis très heureux de remporter ce trophée de la Coupe du Mali. Mon bonheur est d’autant plus grand que nous avions en face une équipe d’Afrique Football Elite AFE. Je félicite mes joueurs qui ont répondu présent et j’adresse mes sincères remerciements aux supporters et aux dirigeants du club pour leur soutien”.

Backo Seck, entraîneur de l’Afrique Football Elite

“Le Stade Malien de Bamako nous a donné une belle leçon de football”

“J’avoue que je ne m’attendais pas à une défaite avec un tel score. C’est vrai que le Stade malien était le favori logique, mais de là à penser que nous allions prendre quatre buts sans rendre, il y a un pas que je n’allais pas franchir. Le Stade malien de Bamako a prouvé une fois de plus sa capacité à négocier les grands rendez-vous. L’adversaire nous a donné une belle leçon de football à l’occasion de cette finale. Nous allons continuer à travailler dur pour revenir encore plus fort l’année prochaine”.

Mahamadou Traoré

