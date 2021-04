9e édition de la coupe Mamoutou Touré dit Bavieux : AS-BA de Djicoroni-Para s’adjuge le trophée plus une enveloppe de 250 000 F CFA

La 9e édition de la Coupe Mamoutou Touré dit Bavieux, président de la Fédération malienne de football, a connu son épilogue le dimanche 28 mars dernier sur le terrain Soleil de Kalabancoura. A l’issue d’une rencontre très disputée, l’AS-BA de Djicoroni-Para s’est adjugé le trophée en s’imposant à FC Dortmund par le score de 2-1. En plus du trophée et des médailles, le vainqueur a reçu une enveloppe de 250 000 F CFA des mains du ministre de la Jeunesse et des Sports, Mossa Ag Attaher.

La finale de cette 9e édition de la Coupe Mamoutou Touré dit Bavieux était présidée par Mossa Ag Attaher, ministre de la Jeunesse et des Sports, en présence de Kelly Moutachi, responsable marketing et sponsoring de Total MS direction Afrique, Habib Koité, artiste-musicien, des membres du comité exécutif de la Fédération malienne de football, ainsi que plusieurs acteurs du football malien.

Organisée chaque année par l’Association des jeunes pour le progrès et la conservation de l’environnement (AJPCE), la 9e édition a regroupé une vingtaine d’équipes venant du district de Bamako. Après quelques semaines de compétition, la finale a opposé FC Dortmund de Kalaban Coura à AS-BA de Djicoroni-Para. Les deux formations ont entamé cette finale avec beaucoup d’engagement et de combativité. Il a fallu attendre la 20e minute de jeu pour voir la première occasion de la partie. Sur un coup-franc bien tiré, Chaka Maïga, l’attaquant de FC Dortmund ouvre le score pour son équipe. Malgré ce but, les joueurs de FC Dortmund continuent leur domination jusqu’à la fin de la première période.

A la reprise, les joueurs d’AS-BA de Djicoroni Para multiplient des actions offensives afin de vite revenir au score. A la suite d’une de ces actions, Modibo Konaté égalise pour son équipe. Quelques minutes après, il double la mise, suite à un bon service de son milieu de terrain. Finalement, c’est sur ce score de 2-1 que l’arbitre de la partie siffle la fin de la rencontre.

Le vainqueur de la finale, AS-BA de Djicoroni-Para a reçu des mains du ministre de la Jeunesse et des Sports, Mossa Ag Attaher, un trophée, 4 ballons et une enveloppe de 250 000 F CFA. Quant au vaincu, il a reçu des mains de Mamoutou Touré dit Bavieux, un trophée, 3 ballons et une enveloppe de 150 000 F CFA. L’équipe fair-play de la compétition, l’AS KFC, a reçu 3 ballons et une somme de 100 000 F CFA.

Pour les prix individuels, le meilleur joueur du tournoi, Moussa Konaté de AS-BA a reçu un trophée plus une somme de 75 000 F CFA. En plus de ces récompenses, il sera invité à la prochaine Coupe d’Afrique des nations Can, tous frais payés par Total MS.

Quant au meilleur buteur, Moussa Traoré de AS KFC, il a reçu un trophée plus une somme de 50 000 F CFA. Le titre de meilleur gardien du tournoi est revenu à Mamadou Sangaré de l’AS-BA de Djicoroni-Para, il a reçu un trophée plus une somme de 50 000 F CFA.

Mahamadou Traoré

Mossa Ag Attaher : “Bravo à Bavieux pour cette belle initiative”

Ma présence est justifiée par notre volonté continue d’accompagner toutes les initiatives visant à soutenir, à promouvoir et à inciter la jeunesse à la pratique du football. Nous venons répondre à l’invitation du président de la Fédération malienne de football pour assister à la finale de la Coupe qu’il porte son nom. Donc, nous avons jugé nécessaire de venir assister à cette finale. Heureusement, nous avons passé de moment agréable et bravo à Mamoutou Touré pour cette belle initiative”.

