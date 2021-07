Affaire des harcèlements sexuels : Les partisans de Hamane Niang convaincus de son innocence

Après des allégations de violences sexuelles sous son mandat à la Fédération malienne de basket-ball, Hamane Niang s’est temporairement retiré de la présidence de FIBA, pour permettre à la justice malienne de faire son travail. Lors d’une conférence de presse, animée le 26 juin 2021 à la Maison de la presse, ses amis et sympathisants lui ont réitéré leur soutien. Avec la conscience tranquille derrière la justice, les partisans du président de la FIBA sont confiants de l’acquittement de leur héros.

Le président de la Fédération internationale de basket-ball (FIBA) Hamane Niang s’est temporairement retiré pour permettre à la justice malienne de faire son travail, après des allégations faisant état de violences sexuelles sous son mandat à la fédération malienne de basket-ball (FMB). En effet un journal américain (The New York Times) a récemment évoqué des cas de violences sexuelles à la Fédération malienne de basket (FMBB), il y a de cela une dizaine d’années, lorsque Hamane Niang était à la tête de l’instance sportive.

Lors d’une conférence de presse animée le 26 juin 2021 à la Maison de la presse, les amis et sympathisants de Hamane Niang ont réitéré leur soutien au président de FIBA. Conduit par M’Baye Konté (ancien basketteur et collaborateur de Hamane Niang) ces soutiens restent derrière la justice malienne qui bénéficie aussi de leur soutien. Les partisans du président de la Fédération internationale de basket-ball sont convaincus que leur héros est innocent dans cette affaire.

Ces partisans, dont Seydina Oumar Maïga de l’Association «Nouveau type de Malien» (NTM) ou encore Mamedy Dioula Dramé (syndicaliste), entendent accompagner l’ancien président de FIBA. Tout comme Hamane Niang, ces partisans disent avoir la conscience tranquille et comptent sur la justice malienne pour éclaircir cette affaire en permettant à leur héros de recouvrir sa notoriété. Et pour les soutiens de «Vieux Niang», il est du devoir de tout Malien d’apporter sa contribution à la manifestation de la vérité. «Il s’agit de partager le soutien du peuple malien envers un grand homme qui mérite d’être soutenu et accompagné», a défendu Youssouf Sidibé.

Les amis et sympathisants du président de FIBA saluent la décision responsable de Hamane Niang de se retirer temporairement de la présidence de l’instance mondiale de la balle au panier. Ils déplorent cependant le manque d’engouement des Maliens pour soutenir et accompagner cette vitrine internationale du Mali qui est aujourd’hui victime d’une manipulation consistant à le faire tomber. Les partisans de Niang ne rejettent pas en bloc l’existence des cas isolés de violences faites aux basketteuses. Mais, ils assurent que le président n’était aucunément informé car ces actes commis dans la plus grande discrétion sont difficiles à identifier. Ils soutiennent enfin les présumées victimes et demandent que les auteurs soient punis si des cas ont réellement existé.

Oumar Alpha

