Disputée du 8 au 16 juillet en Angola, le Maroc a remporté la finale de la Fiba AfroCan 2023 (Hommes) après avoir battu la Côte d’Ivoire 78-76 dans un match équilibré à Luanda. Le Mali est tombé en 8es de finale face à la Côte d’Ivoire après une défaite de 72-52. Dans une poule à 3 équipes, les Aigles n’ont pas su déployer leurs ailes devant l’Angola (72-55) et le Nigeria (62-56).

Cette victoire permet au Maroc de faire mieux que lors de sa campagne AfroCan 2019, où il avait terminé quatrième à Bamako lors de l’édition inaugurale de la compétition. En proposant un jeu rapide, les Marocains ont construit leur succès à partir du moment où ils ont pris l’avantage après la pause. C’est le premier trophée continental du Maroc depuis qu’il a remporté l’AfroBasket de la Fiba en 1965.

Si la Côte d’Ivoire a pris le meilleur départ possible (25-22), le Maroc a mis fin à ses ambitions dès le deuxième quart-temps, avec une sévère série de 21-11 pour prendre l’avantage (43-36). Une autre série à 14-13 lui a permis de consolider son avance, jusqu’au réveil tardif de la Côte d’Ivoire (27-21), certes spectaculaire, mais complètement hors du temps puisque le Maroc a conservé deux points d’avance pour remporter la victoire finale.

Pour ce faire, le Maroc a fait jouer ses grands hommes dans la zone peinte pour marquer 46 points, tout en voyant son banc marquer 38 points contre seulement 24 pour le banc ivoirien. Les Marocains ont également fait preuve d’une maîtrise totale, avec pas moins de 46 rebonds, dont 30 en défense, alors que la Côte d’Ivoire n’a pu prendre que 37 rebonds (18 offensifs, 19 défensifs).

Héros de la finale, Mohamed Choua a réalisé une performance exceptionnelle pour mener son équipe à la victoire. Avec 13 points, 15 rebonds, 2 passes et 2 contres, le Marocain a gagné ses galons de général sur le terrain. A ses côtés se tenaient Kevin Franceschi (14 points), Abdelhakim Zouita (11 points), Soufiane Kourdou (13 points) et Ali Lahrichi (12 points, 4 rebonds). De plus, Lahrichi a réussi ses 4 lancers francs pour terminer avec un taux de réussite de 100 % sur la ligne de vérité.

En résumé, le Maroc a remporté une victoire étroite mais réaliste. Il ne s’est jamais précipité dans le feu de l’action. Il a plutôt préféré tempérer les choses et rebondir lorsque les choses n’allaient pas dans leur sens. « Le Maroc a réussi le coup parfait en arrivant là où on ne l’attendait pas forcément. Ils terminent l’AfroCan 2023 sur une série de 5 victoires et 1 défaite et seront certainement à suivre dans les années à venir », prédisent les spécialistes.

Alassane, avec Fiba.com

ILS ONT DIT

“Nous étions fatigués de notre saison au pays, mais nous avons trouvé notre rythme au fil des matchs. Lorsque nous avons atteint les quarts de finale, j’ai dit à mes joueurs que nous étions là pour gagner le trophée et que nous n’avions pas d’autre choix que de le ramener à la maison.”, Labib El Hamrani, sélectionneur du Maroc.

“Nous avons eu un match très physique contre un adversaire coriace. Le match s’est décidé dans les dernières secondes et nous sommes très fiers de ramener un trophée continental à la maison depuis les années 1960. Ce trophée représente beaucoup pour nous. Maintenant que nous avons gagné, j’espère que nous pourrons évoluer et que la Fédération investira encore plus en nous. Bravo à notre staff qui a fait un A+ dans ce tournoi”. –Kevin Franceschi, arrière marocain et MVP du tournoi.

“Nous sommes tristes. Tout le monde nous attendait. Nous voulions remercier la population ivoirienne de nous avoir soutenus jusqu’en Angola. Mais nous sommes tombés face à une équipe marocaine qui a tout contrôlé et qui était plus complète. Ils ont cinq joueurs qui ont terminé avec plus de 10 points. C’était donc extrêmement difficile pour nous. Maintenant, nous allons nous concentrer sur la prochaine Coupe du monde, dont je suis actuellement l’entraîneur adjoint.” – Doh Koné, sélectionneur de la Côte d’Ivoire.

