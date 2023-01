Aïchata Keïta, championne du Mali de tennis : “Je veux une bourse olympique pour continuer ma carrière”

Née à Bamako le 29 janvier 2001, Aïchata Kéita, est une tenniswoman qui a fait ses preuves dans les différentes catégories inférieures notamment benjamine, minime, cadette et junior avant de s’imposer dans l’élite. Plusieurs fois championne du Mali, elle est aujourd’hui considérée par les observateurs sportifs comme une relève prometteuse de la petite balle jaune malienne. La championne en titre du Mali ambitionne de hisser encore très haut les couleurs du Mali.

Issue d’une famille sportive, Aïchata Kéita a commencé à jouer très tôt au tennis puisque son père était un pratiquant de la discipline. Elle accompagnait chaque jour son paternel à l’entrainement au niveau du Tennis club de Bamako et à force de le voir jouer, elle est tombée amoureuse de la discipline.

“C’est à travers mon père que j’ai aimé et choisi cette discipline. Je l’accompagnais au Tennis club de Bamako pour ses entraînements. Souvent, avant de commencer à s’entrainer avec ses coéquipiers, il profitait de ce temps pour jouer avec moi. Petit à petit, j’ai commencé à maitriser la raquette. Du coup, j’ai intégré l’équipe benjamine du tennis club de Bamako. J’avoue que le début n’a pas été facile, mes coéquipières me battaient régulièrement et cela me faisait très mal. J’ai continué à m’entrainer jusqu’à ce que je les battais au retour”, explique-t-elle.

Avec une détermination sans faille, un mental d’acier, et de grandes capacités sportives, elle a pu se faire remarquer dans la catégorie des jeunes notamment benjamine et la cadette. “C’est en 2012 que j’ai commencé à participer aux championnats de la catégorie inférieure précisément dans la catégorie benjamine où j’ai remporté une compétition de la Ligue de tennis du district de Bamako. Après cette victoire, j’ai eu confiance en moi afin de participer à d’autres compétitions de la Fédération malienne de tennis. Quelques mois après, j’ai remporté une médaille d’or au championnat national de la catégorie inférieure. Depuis lors, j’ai été championne du Mali dans toutes les catégories et actuellement, je suis championne en titre du Mali de la catégorie senior. C’est lorsque je suis montée dans la catégorie cadette que j’ai commencé à sortir pour participer à des compétitions sous-régionales. En fin 2012, j’ai participé à une caravane de tennis à Dakar au Sénégal où j’ai enregistré une très grande performance. En 2013, j’ai participé à deux grandes compétitions de tennis notamment un Circuit à Lomé au Togo et le championnat d’Afrique de tennis de la petite catégorie au Caire en Egypte. En plus de tout cela, j’ai également participé à d’autres compétitions majeures dans la catégorie junior en double et simple dames. En 2015, j’ai participé à la qualification et à la phase finale du championnat d’Afrique U16 de tennis respectivement au Togo et en Tunisie. Malheureusement, je n’ai pas pu obtenir de médaille à cause de certaines difficultés. Ensuite, j’ai participé à plusieurs compétitions de tennis au Nigeria, Kenya et en Afrique du Sud”, témoigne-t-elle sur son parcours.

Très douée avec la raquette, la jeune athlète ambitionne d’avoir une bourse olympique afin qu’elle puisse faire une belle carrière internationale. “J’aime cette discipline. C’est pour cela que depuis des années, je me suis donnée à fond pour défendre les couleurs du Mali. Malheureusement, nous sommes confrontés à certains problèmes qui nous empêchent d’aller très loin, notamment le manque d’accompagnement de la part des autorités. Nous participons à des compétitions sous-régionales et africaines avec brio, mais nous ne gagnons pas assez d’argent pour subvenir à nos besoins. Par exemple, vous remportez une médaille au nom du Mali et au retour, vous ne trouvez rien comme récompense, juste des 30 000 ou 50 000 F CFA. Aujourd’hui, je veux une bourse olympique pour continuer ma carrière”, laisse-t-elle entendre.

Pétrie de talent, cette jeune dame, a juste besoin d’accompagnement pour faire de très bons résultats et hisser très haut les couleurs nationales dans les compétitions africaines et internationales.

Mahamadou Traoré

