Un joueur malien figure dans l’équipe type de la CAN Côte d’Ivoire 2023. Il s’agit de l’attaquant Lassine Sinayoko qui a terminé meilleur buteur de la sélection nationale avec 3 réalisations.

Pour mémoire, la liste de l’équipe-type a été dévoilée par la Confédération africaine de football (CAF), dimanche 11 février, quelques heures après la finale de la CAN remportée 2-1 par la Côte d’Ivoire à domicile face au Nigeria. Le onze-type est dominé par les deux pays finalistes, la Côte d’Ivoire et le Nigeria représentés chacun par trois joueurs. Chez les nouveaux champions d’Afrique, il ya l’attaquant Simon Adingra qui a été élu meilleur jeune joueur de la CAN, le milieu offensif Franck Kessié et le défenseur Ghislain Konan. Du côté des Nigérians, les trois joueurs ont pour noms : Victor Osimhen, l’attaquant-vedette des Super Eagles et les défenseurs Ola Ayena et William Troost-Ekong.

Derrière la Côte d’Ivoire et le Nigeria, on retrouve l’Afrique du Sud et la RD Congo qui comptent chacune deux éléments dans le onze-type. Les deux joueurs des Bafana-Bafana sont le gardien Ronwen Williams qui a reçu le trophée de Gant d’or (meilleur gardien du tournoi) et le milieu de terrain Teboho Mokoena, alors que le défenseur Chancel MBemba et le milieu Samuel Moutoussany représentent la RD Congo.

Le Mali complète le podium avec un joueur, à savoir l’avant-centre Lassine Sinayoko. La présence du joueur de l’AJ Auxerre (France) ne constitue pas une surprise pour la simple raison que Lassine Sinayoko a été le Malien le plus en vue de la CAN. Non seulement le canonnier des Aigles a marqué 3 buts en 4 matches mais il a également provoqué un penalty (quarts de finale contre la Côte d’Ivoire). Sur l’ensemble de sa prestation, l’attaquant malien a donc réalisé une bonne CAN et aurait pu prétendre à mieux, si les Aigles n’avaient été éliminés en quarts de finale par la Côte d’Ivoire (défaite 2-1 après prolongations). ).

«Très heureux de voir mon nom dans le onze-type de la CAN. Je dédie cette récompense à tous les Maliens et à toutes les Maliennes. Je voudrais saisir cette occasion pour présenter encore mes excuses les plus sincères à tout le Mali, suite à notre élimination prématurée de la CAN», a-t-il confié au téléphone Lassine Sinayoko après la publication de la liste de l’équipe-type. Sauf erreur de notre part, Lassine Sinayoko est le quatrième Malien à faire partie du onze-type de la CAN, après Seydou Keïta dit Seydoublen (2002 au Mali et 2012 au Gabon et en Guinée équatoriale), Adama Tamboura (2012) et Frédéric Oumar Kanouté (2004 en Tunisie où l’attaquant des Aigles a marqué 4 buts en 7 matches).

L’ÉQUIPE TYPE

Gardien : Ronwen Williams (Afrique du Sud).

Défenseurs : Ola Aina, William Troost-Ekong (Nigéria), Chancel Mbemba (RD Congo) et Ghislain Konan (Côte d’Ivoire).

Milieux : Samuel Moutoussamy (RD Congo), Teboho Mokoena (Afrique du Sud), Franck Kessié (Côte d’Ivoire).

Attaquants : Victor Osimhen (Côte d’Ivoire), Lassine Sinayoko (Mali) et Simon Adingra (Côte d’Ivoire).

