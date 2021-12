Désormais libre de tout contrat depuis son passage à la tête des Aigles de Carthage, qu’il avait amenés en demi-finale de la dernière Coupe d’Afrique des nations en Égypte, le technicien français Alain Giresse estime que l’Algérie est le grand favori pour sa propre succession, lors de la 33ème édition au Cameroun (du 9 janvier au 6 février 2022). Mais, il a également évoqué, le Sénégal, la Tunisie, le Mali, le Nigeria, le Maroc et même le Cameroun, pays hôte de cette compétition comme de potentiels challengers.



Selon vous, quelles sont les équipes favorites pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations au Cameroun ?

Je vois bien évidemment les gros. L’Algérie, tenante du titre, est favorite pour sa propre succession, mais également le Sénégal, le Maroc. Les équipes qualifiées pour les barrages des éliminatoires de la prochaine Coupe du monde peuvent toutes prétendre au titre de champion d’Afrique. Le Sénégal avec son énorme potentiel, la Tunisie avec sa stabilité, la jeunesse du Mali, le talent du Nigeria, mais aussi le Cameroun. Sachant que ce dernier pays évoluera à domicile devant son public.

Quelle analyse faites-vous du groupe du Sénégal, qui se retrouve avec son voisin, la Guinée, mais aussi le Malawi et le Zimbabwe ?

Le Sénégal part largement favori dans ce groupe. On part du fait du potentiel et du niveau individuel des joueurs qui composent cette sélection. C’est vrai que la Guinée regorge également d’individualités, tels que Naby Keïta ou encore Mohamed Bayo. Ce dernier, qui monte en puissance en Ligue 1 française, est un joueur qui évoluait la saison dernière en Ligue 2, qui n’a pas encore le niveau d’un Sadio Mané. Le match Sénégal / Guinée est un derby qui se joue sur terrain neutre. C’est donc différent d’un derby qui se joue à Dakar où à Conakry. C’est sûr qu’il y aura beaucoup de supporters sénégalais et guinéens au Cameroun.

La Tunisie et le Mali, deux équipes que vous aviez également entrainées, se retrouvent à nouveau dans le même groupe, en compagnie de la Mauritanie et de la Gambie ?

Les Tunisiens et les Maliens sont également favoris dans ce groupe. Le Mali a une équipe jeune et talentueuse. J’ai connu la plupart de ses joueurs quand ils évoluaient encore dans les catégories des moins de 17 et 20 ans (Diadié Samassékou, Amadou Haïdara, Adama Traoré « Noss », Mamadou Fofana « Nojo », Hamidou Traoré « Dou », Moussa Djenepo, Ibrahima Koné, Aliou Dieng…, Ndlr). Pour la Tunisie, c’est la stabilité et le jeu collectif. C’est deux équipes différentes, mais qui ont toutes les deux les potentialités qu’il faut pour aller jusqu’au bout de cette Coupe d’Afrique des nations au Cameroun.

