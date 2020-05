Comment ont réagi les gens en France, où le Championnat est arrêté, par rapport à la très probable reprise en Allemagne ?

Des amis me disent que la décision a été prise trop vite (en France), qu’on aurait pu attendre un peu pour voir comment les choses se passent et chercher des solutions. Mais, malheureusement, en France ils ont directement arrêté. Après, ici, en Allemagne, on a plutôt bien géré la crise. On est content de reprendre. En France, il y a forcément des déçus.

Cet arrêt forcé de la Bundesliga est arrivé au mauvais moment pour vous alors que vous étiez en pleine bourre. Tout se passait très bien pour vous. Est-ce que ça a été préjudiciable de voir votre ascension stoppée net ?

Ça aurait été bien de pouvoir terminer normalement la saison et que je puisse continuer sur le même rythme. Mais cette situation ne touche pas que moi. Ça affecte l’équipe et le football en général. Je n’ai pas regardé que ma personne. On va essayer de ré-attaquer avec le même rythme et faire les mêmes matches. Car c’est ça le football : être régulier tout le temps.

Propos recueillis en conférence de presse,