Après leur qualification pour la ligue des champions féminins de la CAF : Les joueuses de l’AS Mandé reçoivent 2 millions de FCFA de Mamoutou Touré dit Bavieux

À la suite de leur sacre au tournoi qualificatif de la Zone A de l’Ufoa Cap Vert 2021, synonyme de la qualification pour la phase finale de la première édition de la Ligue des Champions féminins de la CAF, les joueuses de l’AS Mandé et les membres de l’encadrement ont été reçus, le mardi 03 août dernier, au siège de la Fémafoot par Mamoutou Touré dit Bavieux, président de la Fédération malienne de football afin de lui présenter le trophée. Le président de l’instance dirigeante du football malien a profité de l’occasion pour offrir 2 millions de Fca aux joueuses en guise d’encouragement.

Cette cérémonie de présentation du trophée était présidée par Mamoutou Touré dit Bavieux, président de La Fédération malienne de football, en présence de Me Famakan Dembélé, président de la Commission ad hoc chargée du football féminin, Issa Sidibé, président de la Ligue du football du district de Bamako, Boubacar Thiam, président de l’AS Mandé de la Commune IV, Ibrahima Touré, chef de la délégation malienne, ainsi que plusieurs membres du Comité exécutif de la Fémafoot.

L’AS Mandé de la Commune IV vient de rentrer dans l’histoire du Football malien en se qualifiant pour la première édition de la phase finale de la Ligue des Champions féminins de la Confédération africaine de football (CAF) qui se déroulera au mois de novembre prochain, au Caire en Égypte.

C’est pour présenter le trophée de cette première place du tournoi qualificatif de la Zone A de l’Ufoa Cap Vert 2021 au président de la Fédération malienne de football que les joueuses de l’AS Mandé ont été reçues dans les locaux de la Fédération malienne de football.

Très comblé, Ibrahima Touré dit Bill, chef de la délégation malienne, a expliqué avec quel état d’esprit les joueuses ont entamé ce tournoi. “Je suis très honoré et très fier d’avoir conduit cette équipe de l’AS Mandé au tournoi qualificatif de la Zone A de l’Ufoa, Cap Vert 2021. La délégation était composée de 28 personnes. Depuis son départ ici à Bamako jusqu’au Cap Vert, l’équipe a tenu une bonne conduite. Lors de notre première réunion, j’ai dit que mon objectif est de remporter ce tournoi afin d’honorer le pays. Heureusement, elles m’ont entendu. Elles se sont battues corps et âme pour remporter ce trophée synonyme de la qualification pour la phase finale de la première édition de la Ligue des Champions africains de football”, a-t-il laissé entendre.

Pour sa part, le président de la Commission ad hoc chargé du football féminin, Me Famakan Dembélé, a remercié le président de la Fémafoot pour son implication dans la promotion et le développement du football féminin.

“L’honneur me revient aujourd’hui de prendre la parole pour remercier le président Mamoutou Touré dit Bavieux pour tout ce qu’il est en train de poser comme acte pour le développement du football féminin au Mali. J’ai l’habitude de dire à travers la presse que Bavieux est une chance pour le football malien et le résultat est présent. Après cette qualification, nous demandons l’accompagnement de la Fédération pour la préparation de la phase finale de cette compétition”, a-t-il précisé.

À la suite de ces interventions, le chef de la délégation et la capitaine de l’équipe, Salimata Koné, ont remis le trophée à Me Famakan Dembélé qui à son tour l’a remis au président de la Fédération malienne de football, Mamoutou Touré dit Bavieux.

Dans son intervention, le président de la Fédération malienne de football a félicité les joueuses et les membres de l’encadrement technique pour avoir honoré le Mali. “Aujourd’hui, nous sommes très comblés de recevoir les joueuses de l’AS Mandé dans la maison du football malien. Lorsque la CAF nous avait saisi pour annoncer l’organisation de ce tournoi, les membres du Comité exécutif, après plusieurs échanges, ont décidé d’engager votre équipe.

Nous savions que vous serez à la hauteur de la mission et nous pouvons compter sur vous. Nous sommes convaincus que si nous nous mettons ensemble, le football malien et particulièrement le football féminin va remporter encore plus de gloire et de trophée pour le pays”, a-t-il indiqué, avant de promettre l’accompagnement de la Fédération dans la préparation afin que l’équipe puisse réussir un bon tournoi au Caire, en Égypte.

Cette cérémonie de présentation de trophée au président de la Fédération malienne de football a été clôturée par une séance de photo de famille.

Mahamadou TRAORE

