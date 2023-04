Assemblée générale extraordinaire de la fédération malienne de cyclisme : Les statuts types des fédérations sportives nationales adoptés avec des amendements

La Fédération malienne de cyclisme a tenu le samedi 16 avril dernier, à son siège au stade Ouezzin Coulibaly, son assemblée générale extraordinaire pour faire la relecture des statuts et règlement intérieur de ladite fédération conformément aux statuts types des fédérations sportives nationales édicté par le département de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique de la Construction citoyenne.

Les travaux de cette assemblée générale extraordinaire étaient présidés par Mamadou Sidibé, représentant de la direction nationale des sports et de l’éducation physique (Dnsep), en présence d’Abdoul Wahab Zoromé, représentant du président du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm), Amadou Togola, président de la Fédération malienne de cyclisme, ainsi que plusieurs membres du bureau fédéral. C’est pour rendre conformes les textes de la Fédération aux statuts types des fédérations sportives nationales que les responsables de la Fédération malienne de cyclisme ont initié cette assemblée générale ordinaire.

Dans intervention, le représentant de la Dnsep a félicité les membres du bureau fédéral pour la tenue de cette rencontre qui contribue fortement à la transparence et à la bonne gouvernance dans les activités fédérales. “J’espère que votre débat soit organisé essentiellement autour des statuts de votre fédération en vue de les adopter aux statuts types conformément à la circulaire n°001/Cnosm du 14 novembre 2022 du Comité national olympique et sportif du Mali”, a-t-il expliqué.

Pour sa part, le président de la Fédération malienne de cyclisme, a précisé que cet exercice a pour but de doter la Fédération de nouveaux textes à l’instar des autres fédérations sportives. “Cette relecture des textes de la Fédération vient à point nommé, car elle intervient à une période où notre pays s’est engagé dans une réforme de ses textes de bases, notre Fédération ne pouvait donc pas rester en marge de ce processus de refondation. Ce projet de statuts ainsi soumis à l’adoption de l’assemblée générale qui est l’instance suprême de notre Fédération compte 123 articles. Il contient d’énormes innovations en termes de clarification de certains concepts. Convaincu que l’avenir de notre Fédération réside de l’adoption de ce document très précieux et fédérateurs, j’invite les délégués à une analyse sans complaisance afin que notre chère fédération ait des statuts dignes de ce nom à hauteur de nos attentes et ambitions pour le bonheur du monde cycliste”, a-t-il laissé entendre. A l’issue des travaux, les nouveaux statuts types des fédérations sportives nationales ont été adoptés à l’unanimité par les délégués, mais avec quelques amendements surtout au niveau des articles 19 et 20.

Mahamadou Traoré

