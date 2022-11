Abéta Ag Seydou reste aux commandes du football de Kidal. Attendue, sa réélection comme président de la Ligue régionale de football a été actée par une acclamation des Districts membres, dimanche 20 novembre 2022, lors de l’assemblée générale ordinaire élective de la Ligue qui s’est tenue à Kidal. Son nouveau mandat va durer jusqu’en 2026.

« Ces trois dernières années n’ont pas été parfaites. J’ai fait des erreurs, certainement, j’ai essayé d’améliorer les choses pour qu’elles soient meilleures », a déclaré le président de la Ligue régionale de football de Kidal dans son discours inaugural.

Fort d’un bilan sportif flatteur avec notamment le titre de la Super coupe ATT à Mopti, l’organisation des tournois inter-quartiers, interscolaires, de montée en Ligue 1, la semaine sportive et culturelle, la coupe du Mali sans oublier l’appui aux écoles, notamment le Fonds Covid-19 pour 15 écoles à Kidal et 12 à Tessalit, tournois inter scolaires, formation et appui en équipement sportifs aux arbitres de la région, Abéta a une nouvelle fois obtenu la confiance des Districts de foot de la 8è région.

La Fémafoot sans considération pour les efforts encours de la transition sur le retour des services de base dans la région, a joué au micmac en évoquant un problème de logistique et de sécurité au moment où Kidal accueillait bon nombre de visiteurs dont le ministre de la Réconciliation nationale, de la cohésion sociale, le colonel Ismaël Wagué.

Le président de la Fémafoot de Bamako jouait la carte de la délocalisation de l’assemblée dans la capitale des 3 Caïmans. Non et pas question insistent de leur côté les autorités des différentes composantes dont les Cadis, ainsi que le gouverneur de Kidal. « En plus d’avoir pris les dispositions, des conditions et garantie pour la sécurité de la Commission électorale de la Fémafoot de Gao à Kidal et Kidal à Gao. La Fémafoot était toujours favorable au transfert à Bamako de l’assemblée générale ordinaire élective de la Ligue de Kidal. Pourtant la semaine précédente, la Fémafoot a affrété un Jet Privé pour la pose de la première pierre du siège de la Ligue de Gao.

Sous le thème « Football, facteur de paix et de réconciliation ». Tamou Ag Bigui a été reconduit à son poste de secrétaire général.

B.D

Encadré

Les membres du nouveau bureau pour le nouveau mandat

Président : Abeta Ag Seydou

Membres : Alousseyni Mohamed ; Attayoub Ag Intalla ; Mossa Ag Assikadeye ; Mossa Ag Iknane ; Alhalifa Ould Ibrahim ; Ibrahim Ag Intikist ; Kassi Ag Ibrahim ; Ali Ag Elkebich ; Attaher Ag Mohamed ; Minétou Wallet Bibi ; Rhissa Ag Aguelher ; Atayoub Ag Assifah ; Wawa Ag Sidi ; Essene Ag Waerzagane ; Sidi Elmehdi Ag Albaka ; Baye Ag Ibrahim ; Ada Ag Massamad ; Rhissa Ag Bahani

