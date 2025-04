Association africaine de boxe professionnelle : Tiouta Traoré désignée ambassadrice itinérante

Ambassadrice itinérante auprès des organismes et associations des sports ! Telle est la mission déjà assignée à notre compatriote Tiouta Traoré par l’Association africaine de boxe professionnelle. L’arbitre international de boxe professionnelle (PPBA) qui a annoncé la nouvelle le 15 avril 2025. Ce choix est une juste reconnaissance de la passion et de l’engagement de cette dame pour le noble art.

Athlète, basketteuse, footballeuse à l’école, Tiouta a suivi plusieurs formations sur l’arbitrage dans de nombreux pays africains, dont la Guinée ou encore le Kenya. Elle a obtenu la médaille du «Mérite sportif» au Mali en 2021, grâce à son titre de première femme arbitre de boxe au Mali et aussi pour son parcours exemplaire. À noter que le Comité national olympique et sportif (CNOSM) lui avait décerné une Attestation de reconnaissance (catégorie: Devoir de mémoire) à l’occasion de la «8ᵉ Nuit du mérite sportif».

Au Mali, Tiouta est la seule femme détentrice du titre de «Juge arbitre» à l’Union africaine de boxe (UAB) et à la World boxing council (WBC). Grâce à ce dernier titre de la WBC obtenu en 2018 au Kenya, elle est devenue éligible pour arbitrer les compétitions de boxe de haut niveau, y compris aux Jeux olympiques. Avant de devenir arbitre international de boxe, cette grande dame a été arbitre de football. Cette passion lui est venue très tôt car, dès 1992, elle avait formé une équipe de football féminine alors au stade du balbutiement dans notre pays.

Elle raconte avoir abandonné le lycée en terminale (Sciences biologiques) pour s’inscrire à l’Institut pédagogique de l’enseignement général (IPEG) afin d’en sortir maîtresse de premier cycle. Elle a pu obtenir un diplôme d’enseignant et exercer ce métier dans la région de Ségou. Finalement, rappelle-t-elle, «c’est grâce au sport que j’ai pu obtenir une bourse de la coopération belge pour faire des études de journalisme et de communication à Dakar». Au retour, elle change naturellement de corps (de l’enseignement au journalisme/communication et à la réalisation) et entame une carrière à l’ORTM. Au bout de six mois, elle reçoit une promotion pour devenir chargée de mission/communication au ministère de l’Équipement et des Transports. Elle a eu à travailler avec une dizaine de ministres dans différents gouvernements au Mali.

Et par la suite, Tiouta a notamment été conseillère technique au ministère de la communication. La confiance que PPBA vient de placer en elle prouve que le meilleur est à venir pour cette passionnée du noble art très engagée et qui ne sait pas tricher à la tâche !

Alphaly

