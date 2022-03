Viendront, viendront pas ? Le mois dernier, le président de la Fédération malienne de football, Mamoutou Touré dit « Bavieux », avait aiguisé l’appétit des supporters des Aigles en annonçant l’arrivée possibles dans les rangs de deux joueurs binationaux très cotés. « Nous sommes en négociation pour la venue d’Abdoulaye Doucouré, Moussa Dembélé et Cheick Doucouré et d’ici à la fin de la semaine nous auront un résultat », avait -il déclaré. Depuis, aucune confirmation officielle n’est intervenue. Avant la communication de la liste de Mohamed Magassouba pour les barrages du Mondial 2022 contre la Tunisie (les 25 et 29 mars prochains), il semble que tous ne seront pas au rendez-vous. Selon nos informations, ce sera non pour Moussa Dembélé. En plein regain de forme avec l’OL, l’attaquant de 25 ans n’aurait donné aucune suite pour l’heure à la requête du Mali et souhaiterait attendre la fin des éliminatoires du Mondial. Les discussions auraient en revanche été plus fructueuses avec Abdoulaye Doucouré (29 ans) et milieu de terrain d’Everton. Le cas de Cheick Doucouré est différent. Si les deux premiers cités sont des binationaux qui n’ont jamais joué avec les Aigles, le milieu de terrain de Lens, avait lui-même décidé de se concentrer sur son club plutôt que d’aller jouer la CAN au Cameroun. Ces trois joueurs ne sont pas les seuls à figurer dans le viseur du Mali, qui pourrait tenter le coup pour Alassane Plea (29 ans). Déjà apparu avec les Bleus mais uniquement en matchs amicaux, l’attaquant du Borussia Mönchengladbach reste donc éligible pour le pays de ses ancêtres, en quête de sang neuf en attaque, où l’émergence récente du néo-Lorientais Ibrahima Koné n’a pas comblé tous les manques.

Abdoulaye Doucouré, auteur de 2 buts et 4 passes décisives en 21 matchs toutes compétitions confondues avec Everton, a longtemps cogité en attendant la sirène de Didier Deschamps, afin de rejoindre les rangs des Bleus de la France, mais s’est finalement rendu à l’évidence. Il a décidé de rejoindre les rangs des Aigles du Mali. Le Toffee a, selon nos informations, reçu sa convocation, pour la double confrontation avec la Tunisie, le 25 mars à Bamako et le et 29 mars en Tunisie. Le vainqueur de cette double confrontation se qualifiera pour la Coupe du monde, Qatar 2022.

Ousmane CAMARA

Commentaires via Facebook :