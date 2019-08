Dès son retour d’une mission gouvernementale au Centre du pays (près d’une semaine durant), le ministre de la Jeunesse et des Sports, Arouna Modibo Touré a tenu à rencontrer les deux formations nationales dames qui sont au centre de l’actualité sportive continentale. C’était ce mardi en début d’après-midi dans la salle de réunion de l’hôtel Colombus.

La première, à savoir la sélection nationale U16 filles est de retour de l’Afrobasket de sa catégorie, tenue à Kigali. Cette équipe, faut-il le rappeler vient d’être sacrée championne d’Afrique de sa catégorie. Cela, à l’issue d’un parcours sans faute, lors de cette compétition : 6 matchs, 6 victoires et 6 ème trophée d’affilée pour notre pays.

Sans trop s’avancer sur les récompenses, le ministre Touré a tenu à faire savoir aux championnes d’Afrique que la première personne a être fière de leur sacre est le président de la République Ibrahim Boubacar Keita lui-même. C’est pourquoi il a donné l’assurance aux filles sur la reconnaissance de leur mérite par les plus hautes autorités du pays au moment opportun. D’ores et déjà, le chef du département de la Jeunesse et des Sports a promis de jouer toute sa partition, afin que le mérite soit toujours récompensé à sa juste valeur dans le domaine des sports au Mali.

Afrobasket dame de Dakar : le cap fixé pour les Aigles Dames !

Ce concours du ministre Arouna Modibo Touré ne fera pas défaut à l’endroit de l’équipe nationale Séniors Dames aussi. C’est pourquoi, à 24 heures de leur départ pour Dakar; les Aigles Dames ont reçu la visite du ministre de la Jeunesse et des Sports.

Dans un langage de vérité, le ministre Touré a fixé le cap aux Aigles Dames. Il s’agit d’une participation honorable, digne du rang du basket-ball malien sur le continent africain et à travers le monde. Après avoir eu la réponse que tous les problèmes ont été réglés, le ministre Arouna Modibo Touré a indiqué aux joueuses que la balle est désormais dans leur camp. ” Si vous voulez me voir près de vous à Dakar, atteignez les demi-finales…” à promis le ministre Touré, avant de prodiguer des conseils utiles et de donner au revoir aux ambassadrices du Mali qui s’envoleront aujourd’hui pour Dakar en vue de prendre part à la coupe d’Afrique féminine de Basket-ball.

CCOM/MJS

Commentaires via Facebook :