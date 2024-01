Basket : Clare Akamanzi portée à la tête de la NBA Afrique

Nommée le mercredi 27 décembre, Clare Akamanzi entrera en fonction le 23 janvier 2024. Un nouveau challenge pour la Rwandaise, réputée dynamique et créative.

Avec sa nouvelle casquette, Clare Akamanzi va diriger les opérations africaines de la National Basketball Association (NBA), la plus grande ligue de basket-ball au monde. Auparavant, la Rwandaise s’était révélée après avoir joué un rôle clé dans le développement des investissements au Rwanda notamment l’innovation et l’attractivité du pays, en tant que CEO du Rwanda Development Board, fonction qu’elle a occupée jusqu’en septembre 2023.

Selon les informations de Forbes, l’avocate spécialisée dans le commerce international et les investissements va piloter la stratégie, superviser les opérations commerciales et mener les projets de développement de la NBA en Afrique. Une entité lancée le 24 mai 2021 et chargée de mettre en œuvre les activités de la NBA en Afrique, notamment la Basketball Africa League (BAL), un partenariat entre la NBA et la fédération internationale de basket-ball (Fiba) ainsi que la première collaboration de la NBA pour gérer une ligue en dehors de l’Amérique du Nord. La saison inaugurale de la BAL, qui avait réuni 12 des meilleurs clubs de 12 pays africains, s’est déroulée à Kigali, au Rwanda, au mois de mai 2021.

La BAL a enregistré la participation de deux clubs maliens en deux éditions différentes à savoir l’AS Police et le Stade malien de Bamako. “Clare Akamanzi est aussi chargée d’accroître la popularité du basketball, de la NBA et de la BAL sur le continent, notamment par le développement du basket-ball de base, la promotion dans les médias, l’établissement de partenariats d’entreprise et les initiatives de responsabilité sociale. Rompue à la diplomatie économique et sportive, pour avoir notamment signé des partenariats avec les clubs de football d’Arsenal, du Bayern Munich et du Paris Saint-Germain en vue de promouvoir le pays des Mille Collines à travers le slogan ‘Visit Rwanda’ Clara Akamanzi supervisera en particulier les efforts de développement de la NBA sur le continent. Le continent est vu comme la prochaine frontière de croissance par la puissante ligue américaine (10 a fait savoir Forbes au sujet de la nouvelle patronne de la NBA Afrique.

