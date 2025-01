Le Président de la Transition, le Général d’armée Assimi Goïta a procédé, le mercredi 15 janvier à Koulikoro, à la pose de la première pierre de la future Aréna du Mali.

Dénommée Mali Aréna, l’infrastructure sera bâtie sur une superficie de 3 hectares avec 10 000 places extensibles à 15 000 places. Le délai d’exécution est fixé à 36 mois. Selon la Présidence, Mali Aréna sera la 5e infrastructure du genre dans toute l’Afrique.

Mali Aréna est le futur joyau architecturel qui émergera bientôt des terres à Koulikoro plus précisément à Massala. Ça sera une enceinte hypermoderne répondant aux normes internationales, a expliqué le ministre des Sports. « Nous voulons, à travers cet édifice, organiser des compétitions internationales. Mali Aréna sera bâtie sur une superficie de 3 hectares mais la surface bâtie même est de 17 000m2. L’architecture prend en compte notre culture. Cela après que le Président de la Transition ait décrété 2025 comme l’année de la culture », a fait savoir le ministre Abdoul Kassim Fomba.

De ce fait, Mali Aréna sera construit sous la forme d’une calebasse ornée avec nos références culturelles. Il comprendra des salles VIP, des vestiaires, des salles de conférences, des restaurants, une salle de physiothérapie et des bureaux fonctionnels. Pour une accessibilité plus facile, le complexe sera doté de 10 portes et une porte VIP. L’enceinte même fait 10 000 places extensibles à 15 000 places. Ces 10 000 places sont faites sur deux niveaux pour faciliter la vue peu importe où le spectateur se trouve, apprend-t-on. Elle comprendra également 10 espaces VIP qui peuvent permettre a à peu près 250 personnes de se réunir pour des réunions et autres en plus des espaces pour restaurants et autres sports. « Lorsqu’on a des infrastructures de ce genre, l’environnement même va changer avec un impact positif sur l’économie locale. C’est également l’idée qui est derrière ce projet de construction en plus de son aspect sportif », s’est réjoui le ministre des Sports.

Pour la Présidence de la République, c’est une étape majeure dans le développement du sport au Mali qui a été franchie avec la pose de la première pierre de ce complexe sportif à Massala. « Mali-Arena ne se limite pas à sa fonction sportive : il s’inscrit dans une vision plus large de refondation nationale, portée par le Président Goïta. En célébrant le sport comme vecteur d’unité, de discipline et d’espoir, ce projet illustre une ambition de long terme : positionner le Mali comme un acteur majeur du sport en Afrique, tout en renforçant son identité culturelle.»

Alassane Cissouma

