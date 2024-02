En finale de Beach Soccer, disputée le dimanche à Dubaï, le Brésil a battu l’Italie pour remporter un sixième titre mondial historique, tandis que la RI Iran a largement dominé le Belarus pour s’emparer de la 3e place, synonyme du bronze. Porte-étendards africains, le champion d’Afrique, le Sénégal et sa dauphine, l’Egypte, ont été éliminés dès la phase de groupes.

Pays de belles plages, le Brésil a remporté dimanche son sixième titre de champion du monde de Beach Soccer, également appelé football du sable. Si la Seleção a dominé l’Italie 6-4 sur le sable du District Design Stadium de Dubaï, c’est notamment grâce à Rodrigo, auteur d’une finale époustouflante. Un peu plus tôt dans la journée, la RI Iran a obtenu la troisième place du tournoi via un large succès face au Belarus, équipe surprise de cette édition 2024, note la Fifa qui ajoute que Rodrigo a gardé le meilleur pour la fin. « Après avoir fait l’étalage de son talent lors des cinq premiers matches du Brésil, il a livré l’une des plus belles performances de l’histoire de la Coupe du Monde de Beach Soccer lors de la finale. La Squadra Azzurra s’est admirablement bien battue, mais elle n’a rien pu faire face au meilleur joueur masculin de la planète beach .»

Selon les statistiques, le Brésilien Rodrigo est devenu le cinquième joueur à réaliser un triplé en finale d’un Mondial de beach soccer après Anthony Mendy pour la France (2005), André pour le Brésil (2011), Dmitrii Shishin pour la Russie (2011) et Jordan pour le Portugal (2019).

EUROPA LEAGUE

Les affiches des 8es connues

A Nyon, à son siège, l’UEFA a procédé au tirage au sort des 8es de finale de l’Europa League. C’était le 23 février dernier en Suisse.

Les 16 qualifiés pour les huitièmes de finale de l’Europa League sont désormais fixés sur leur sort après le tirage au sort effectué au siège de l’UEFA, à Nyon, le 23 février. Les matches aller sont programmés pour le jeudi 7 mars, alors que les matches retour auront lieu une semaine plus tard, notamment le 14 mars. Avec l’introduction du nouveau format, les recalés de la Ligue des Champions ont disputé les barrages contre les deuxièmes de la phase de groupes de l’Europa pour déterminer les 16 meilleurs clubs. « Le tirage au sort impliquait 16 équipes. Les huit vainqueurs de la phase de groupes de l’Europa League ont été placés dans le chapeau des têtes de série ; les huit équipes issues des barrages pour la phase à élimination directe ont été placées dans le chapeau des non-têtes de série. Une équipe a été tirée au sort à partir de chaque chapeau, les têtes de série jouant les matches retour à domicile. Les clubs d’une même association ne pouvaient pas être tirés au sort l’un contre l’autre », a expliqué l’instance européenne.

Ensuite, les vainqueurs des huit doubles confrontations se qualifient pour les quarts de finale. Le tirage au sort de ce tour et des demi-finales est prévu le 15 mars. Les perdants quittent l’Europe pour 2023/24. Pour ce qui est de la finale, elle est prévue à la Dublin Arena en République d’Irlande le 22 mai. Selon l’UEFA, pourvue d’une capacité de plus de 50 000 places, la Dublin Arena est l’antre de l’équipe nationale de football de la République d’Irlande ainsi que de l’équipe de rugby à XV d’Irlande. Inauguré en 2010, le stade accueillera sa deuxième finale de l’UEFA Europa League, après celle 100% portugaise de 2011 entre Porto et Braga remportée par Porto, rappelle l’UEFA. En ce qui concerne le format, la finale de l’Europa League suit un format similaire à celui de la finale de l’UEFA Champions League. Si le score est de parité à la fin du temps réglementaire, une prolongation de deux fois quinze minutes est jouée. Si l’une des équipes marque plus de buts que l’autre pendant la prolongation, elle est déclarée vainqueur. Si le score est toujours de parité après la prolongation, le vainqueur est déterminé par une séance de tirs au but.

A C.

Les affiches des huitièmes

Sparta Praha-Liverpool

Marseille-Villarreal

Roma-Brighton

Benfica-Rangers

Fribourg-West Ham

Sporting-Atalanta

Milan-Slavia Praha

Qarabağ-Leverkusen

