Le secrétaire général de la Caf, Veron Mosengo-Omba, a conclu une visite de travail de deux jours à Abidjan, en Côte d’Ivoire, où il a tenu plusieurs réunions relatives aux préparatifs de la Coupe d’Afrique des Nations Côte d’Ivoire 2023, nous apprend la cellule de communication de l’instance dirigeante du football africain.

Accompagné d’une délégation de la Caf, Mosengo-Omba a rencontré jeudi le Premier ministre Patrick Achi, le ministre des Sports Paulin Claude Danho, le comité d’organisation local et la direction de la Fédération ivoirienne de football (FIF). Le Secrétaire général de la Caf a également adressé un mot spécial de gratitude du président de la Caf, le Dr. Patrice Motsepe, à Son Excellence le président Alassane Ouattara pour son soutien indéfectible à faire de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 la meilleure compétition jamais organisée en termes d’infrastructures et de compétitivité.

« Lorsque le président de la Caf, le Dr. Motsepe, s’est rendu en Côte d’Ivoire plus tôt cette année, il s’est engagé à ce que l’administration de la Caf travaille plus étroitement avec le peuple ivoirien pour organiser avec succès la Coupe d’Afrique des Nations 2023. C’est important que nous mettions en œuvre cet engagement. Le but de cette visite de travail était de travailler et de discuter des éléments clés qui sont essentiels à la livraison de la Coupe d’Afrique des Nations Côte d’Ivoire 2023. Cela comprend l’accord du pays hôte, les garanties gouvernementales et d’autres documents juridiques régissant la livraison de l’événement. Ce processus sera conclu par la signature officielle des accords finaux. Nous avons également échangé des notes sur les rôles de chacune des parties impliquées entre la CAF, le gouvernement ivoirien et la Fédération Ivoirienne de Football », a déclaré Mosengo-Omba avant d’ajouter : « L’une des structures les plus importantes est le comité d’organisation local et, après nos discussions, j’ai le sentiment que nous sommes d’accord sur tous les points importants. Je dois remercier le Premier ministre, Achi pour son soutien continu. Il a une fois de plus réaffirmé l’engagement qu’il avait pris envers le président Motsepe. Le ministre des Sports, Danho, a été un membre actif de notre équipe, nous le remercions d’avoir toujours fourni un effort supplémentaire pour nous aider ». Plus tôt, le Secrétaire général a rencontré le président de la FIF, Idriss Diallo récemment élu à la tête de la Fédération ivoirienne. «Nos interactions avec le président Diallo ont été très bonnes. Nous l’avons informé du travail qui a déjà été fait et des prochains points à aborder », a révélé Veron.

Alassane Cissouma

