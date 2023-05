Les rideaux sont tombés sur la 14e édition de la CAN des moins de 17 ans le vendredi 19 mai dernier. Comme dans les catégories U20, CHAN et Seniors, les U17 Sénégalais ont été sacrés champions d’Afrique. En finale disputée contre le Maroc, les Lionceaux se sont imposés par 2 buts à 1 après avoir été menés jusque dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire.

De son côté, le Mali, double vainqueur de la compétition en 2015 et 2017, n’a pas su remporter un 3e titre. Eliminés en demi-finales par le Maroc aux tirs au but, les Aiglonnets ont disputé et perdu également le match de classement face au Burkina Faso. Battus en match de poule (1-0) par les protégés du sélectionneur Soumaïla Coulibaly, les jeunes Burkinabé ont pris leur revanche en remportant la médaille de bronze après leur victoire de 2-1. Ainsi, le Mali finit la compétition au pied du podium. Néanmoins, il est qualifié à la Coupe du monde de la catégorie tout comme les 3 autres demi-finalistes à savoir le Sénégal, le Maroc et le Burkina Faso.

La CAF dévoile le format et la date des éliminatoires

Réuni à Alger en marge de la CAN Cadets, le Comité Exécutif de la Confédération Africaine de Football (CAF) a fait de grandes révélations concernant beaucoup de ses compétitions continentales et même relatives aux éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Dans un compte-rendu de la réunion, le Comité Exécutif a indiqué avoir noté les progrès réalisés en Côte d’Ivoire dans les préparatifs de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 dont le tirage au sort a été fixé au jeudi 12 octobre 2023 : « Le Président Motsepe a exprimé sa gratitude au Président de la Côte d’Ivoire, S.E. Alassane Ouattara et au Premier Ministre M. Patrick Achi pour leur coopération et leur engagement à faire en sorte que la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies Côte d’Ivoire 2023 soit une totale réussite ». Après 5 journées disputées, la 6e et dernière journée éliminatoire de la CAN Côte d’Ivoire aura lieu au mois de juin prochain.

Concernant les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 (Etats-Unis-Canada-Mexique), le Comité Exécutif a approuvé le format et les dates des éliminatoires. Le nouveau format a été adapté au format élargi de la Coupe du Monde de la FIFA et impliquera les 54 associations membres de la CAF qui seront divisées en neuf (9) groupes. Les vainqueurs de chaque groupe se qualifieront automatiquement pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Les quatre meilleurs deuxièmes (des Groupes) joueront dans un tournoi de barrage de la CAF. Le vainqueur (tournoi de barrage de la CAF) participera au tournoi de barrage de la FIFA.

En outre, le Comité Exécutif a annoncé que le tirage au sort officiel des qualifications africaines pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 aura lieu le mercredi 12 juillet 2023 à Cotonou, au Bénin – la veille de la 45e Assemblée Générale Ordinaire de la CAF.

Nouvelle compétition phare de la CAF, le Comité exécutif a annoncé que la Côte d’Ivoire serait le prochain pays hôte de la Ligue des Champions Féminine de la CAF 2023. L’organisation de la Ligue des Champions Féminine de la CAF 2023 permettra à la Côte d’Ivoire de tester les installations qui seront utilisées pour la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies Côte d’Ivoire 2023 qui se tiendra en janvier-février 2024.

A Cissouma

