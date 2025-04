CAN U17, Maroc 2025 : Un 3e titre de champion dans le viseur du Mali

En finale de la Coupe d’Afrique des nations de football des moins de 17 ans, le Mali joue ce samedi 19 avril contre le Maroc à partir de 19h. Déjà vainqueurs des éditions 2015 et 2017, les Aiglonnets du Mali ont dans le viseur un 3e titre de champion d’Afrique.

Demi-finaliste de la précédente édition de la compétition, le Mali a fait mieux cette année dans le tournoi qu’il y a deux ans. Si les Aiglonnets avaient échoué en demi-finales avant de perdre également (2-1) le match de classement pour la 3e place lors de l’édition 2023, ils ont fait fort cette année et ont également la possibilité d’égaler leur meilleure performance suite à leur qualification à la finale. Pour se retrouver à cette finale, l’équipe dirigée par Adama Djefla Diallo a terminé 2e de sa poule avant d’écarter successivement la Tunisie en quarts de finale et le Burkina Faso en demi-finales. Opposés aux jeunes burkinabè en demi-finales jouées le mardi passé, les Aiglonnets ont remporté la rencontre sur le score de 2 buts à 0 grâce à des réalisations signées Soumaïla Fané et Mahamadou Traoré.

Après 2015 et 2017, le Mali tentera donc de décrocher un nouveau trophée continental dans la compétition. Le 3e de son histoire. Notre pays jouera la finale contre le Maroc, pays organisateur qui a éliminé en demi-finales la Côte d’Ivoire. Une affiche de rêve et qui promet selon bon nombre d’observateurs. « Vers un duel au sommet face au Mali, impressionnant tombeur du Burkina Faso, pour les Lionceaux du Maroc. Une finale qui s’annonce somptueuse. Deux écoles s’opposeront : la rigueur et la maîtrise marocaine face au jeu fluide et vertical des Aiglonnets », a commenté la Caf, organisatrice de la compétition.

En effet, alors que le Burkina faisait figure de grand favori après avoir remporté, haut la main, tous ses matchs jusqu’en demi-finales dont un 6-1 face à la Zambie en quarts de finale, il a été écœuré au dernier carré par les protégés d’Adama Djela Diallo. « C’était une bataille. On savait que l’adversaire était colosse et il fallait exploiter le défi physique. J’ai joué cette équipe des Etalons deux fois et j’ai mis un plan ce soir avec 3 axes. On a mis en place un plan contre Lookman Tapsoba et ça a marché. Aussi j’ai demandé à mes joueurs de garder le ballon car je savais que ça va énerver l’adversaire. C’est ce qui peut expliquer les nombreux cartons jaunes en plus des deux cartons rouges brandis au Burkina Faso. Maintenant, nous rêvons de soulever le trophée. Félicitations aux jeunes et bonne chance au Burkina Faso pour le match de classement », a expliqué le sélectionneur du Mali dans des propos rapportés par le journalise burkinabè Alexandre Le Grand Rouamba.

De son côté, le technicien du Faso, Oscar Barro, a laissé entendre que : « On n’a pas été efficaces devant une efficace équipe du Mali. J’ai des regrets. Nous sommes tombés vraiment sur une bonne équipe. En deuxième période, on a eu des opportunités mais on n’a pas été efficaces. C’est une défaite logique. Le Mali mérite sa victoire. Les arbitres sont passés à côté de leur match. A chaque fois Lookman était poussé sur le dos. Les arbitres pourront expliquer les deux cartons rouges sinon je n’ai rien compris. J’ai beaucoup de regrets après cette défaite parce qu’on passe à côté de la finale. On n’était pas concentrés. Nous allons nous remobiliser pour affronter le match de classement».

Après avoir terminé 4e de la précédente édition, le Mali vise cette année le trophée après avoir atteint la finale. De son côté, le Burkina Faso aura à cœur de monter sur le podium comme lors de la Can 2023 où il avait battu les Aiglonnets (2-1) en match de classement pour décrocher la médaille de bronze.

Moussa Bangaly

