Championnat national de football féminin saison 2020-2021 : Le top départ pour début avril

Après le démarrage du championnat national de football pour les hommes depuis février, le ton de celui des dames sera donné au courant du week-end allant du 3 au 4 avril 2021. C’est ce qui ressort d’un document de projet datant du 17 mars de la Fédération Malienne de Football adressé aux clubs de football féminin de première division.

Le football féminin est pris très au sérieux par les instances dirigeantes du football malien. Cette évidence se justifie par les dispositions mises en place et les mesures prises pour la promotion et le développement de cette discipline. A cet effet, le comité exécutif de la Fédération Malienne de Football a adressé depuis le 17 mars 2021, un document de projet aux responsables des clubs de première division. Dans lequel document, la programmation des matchs du championnat national féminin saison 2020-2021 débute durant la première semaine du mois d’avril.

Pour cela, deux poules de 6 équipes chacune vont prendre part à ce championnat.

Au sein de la poule A, il y’aura deux équipes de régions, à savoir, les Tigresses de Kayes et l’AS Momo de Sikasso. A celles-ci s’ajoutent, l’AS Mandé, l’USFAS, le Super Club, et l’Amazone de la Commune 5.

Quant à la poule B, elle sera constituée par les clubs suivants : le Badéma de Mopti, le Tériya de San (qui représente la région de Ségou), les Supers Lionnes, l’AS Réal de Bamako, l’UFC Santoro et l’AS Police.

Après la phase aller-retour, l’équipe championne se déterminera à l’issu d’un carré d’as des deux premières de chaque poule.

A noter que dans le même document, la programmation faite va de la 1ère à la 5ème journée, et les dates indiquées sont à titre indicatif et sont susceptibles de modification en fonction de la situation, notamment sanitaire liée à la pandémie à la Covid19. Bonne saison donc à tous les clubs.

D.Guindo

Championnat Pro de foot féminin au Maroc :

La malienne Agueissa Diarra ajoute 3 buts à son compteur

Dans le cadre des rencontres de la 9ème journée du championnat professionnel de football féminin au Maroc, l’équipe du ‘’Cercle Municipal’’ de la ville de Laâyoune d’Agueissa Diarra s’est imposée à domicile par le score de 5 buts à 0 devant ‘’Sidi Moumen’’ de Casablanca. C’était le dimanche 21 mars 2021 à Casa.

Il faut noter que trois de ces 5 buts ont été marqués par l’internationale malienne, Agueissa Diarra.

C’est depuis la première période que le club municipal de Laâyoune a pris l’avantage sur l’équipe visiteuse de Sidi Moumen. Et cela grâce aux réalisations de l’ancienne joueuse des super lionnes d’Hamdallaye 2 – 0, tel est le score à la mi-temps.

Au retour des oranges, Agueissa et ses coéquipières vont se montrer plus dangereuses qu’à la première période. Elles arrivent à marquer 3 autres buts et le 5ème but est également l’œuvre d’Agueissa Diarra.

Ces 3 buts marqués par la malienne Agueissa Diarra élèvent son compteur buts à 10 buts depuis le début du championnat professionnel du football féminin au Maroc.

A signaler qu’elle défiera dans les jours à venir deux autres maliennes de l’AS Mandé qui se sont engagées avec le Club Chabab Atlas de Khenifra. Il s’agit des internationales maliennes Bintou Koïta dite ‘’Bi’’ et Salimata Diarra dite ‘’Sali Déni’’.

Djélika Guindo

