A quelques quatre journées de la fin de la fin de la phase de poules, le Djoliba AC dans le groupe A et le Stade malien de Bamako, poule B, favoris naturels dominent les débats. Dans la course pour le carré d’as, un invité surprise, l’Union sportive du cercle de Kita USC Kita.

La lutte pour les deuxièmes places semble acharnée entre LCBA, l’AS Réal et le CS D7 dans la poule A avec un écart de 1à 2 points et l’USC Kita, le COB et les 11 Créateurs de Niaréla dans la poule B où ça ne tient qu’à 2 et 3 points.

Les clubs en bas du classement doivent batailler dur pour échapper à un tournoi pour le maintien en Ligue 1. Il s’agit des quatre derniers de chaque poule. Les clubs dans le ventre mou du classement auront leur saison terminée s’ils ne vont pas loin à la coupe du Mali.

Amara B. Diallo

Tableau des classements à la 18è journée

Poule A

Rang Equipes Points 1 Djoliba A 43 2 CD7 32 3 LCBA 31 4 Réal 30 5 AS Police 30 6 AS Nianan- Koulikoro 24 7 AS Bakarijan –Ségou 23 8 ASB 19 9 Sonni AC –Gao 16 10 Mamahira AC –Koulikoro 15 11 Avenir AC -Tombouctou 15 12 AS Performance 09

Poule B

Rang Equipes Points 1 Stade malien de Bamako 43 2 COB 33 3 USC Kita 30 4 Onze Créateurs 29 5 Yeleen Olympique 28 6 USFAS 22 7 Black Stars 18 8 ASOM 18 9 CSK 13 10 AS Sabana -Mopti 10 11 US Bougouni -Sikasso 07

Commentaires via Facebook :