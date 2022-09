Ce samedi, 17 septembre 2022, ont été jouées, au palais des sports Salamatou Maïga de Bamako, les finales du Championnat National de Taekwondo 2022. Parrainé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, Chargé de l’Instruction Civique et de la Construction Citoyenne, l’évènement a été présidé par le Ministre chargé des Affaires Religieuses, du Culte et des Coutumes, Dr Mahamadou Koné.

En amont de cette journée, le vendredi 16 septembre s’est tenue des éliminatoires au même lieu. Cet événement a été également présidé par le Ministre des Affaires Religieuses, du Culte et des coutumes Dr. Mahamadou Koné. Après l’entrée des officiels, il a été procédé aux défilés des ligues respectives de : Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Gao, Bamako et l’USFAS. Ensuite, la salle a chanté l’hymne national du Mali accompagné par la fanfare nationale. C’est après que le Maire du district de Bamako a souhaité la bienvenue aux délégations et au public venu en masse. Il a rappelé que le Taekwondo est le seul sport dans lequel le Mali a gagné au niveau mondial. En l’occurrence, le sacre de Daba Modibo Keita. L’Edile de Bamako a recommandé aux combattants, le fair-play.

Après la remise des attestations de reconnaissance à certains grands personnages du Taekwondo malien, le présentant du parrain, Dr Mahamadou Koné, Ministre des Affaires Religieuses, du Culte et des Coutumes, a prononcé son discours. Il a déclaré que le championnat national de cette année est placé sous le signe de la recherche de: «l’excellence pour le bien être, la paix et la cohésion sociale». Il a également confirmé l’organisation des compétitions, stages de formation à l’endroit de toutes les ligues et maîtres de salles, malgré la situation économique et sécuritaire de notre pays. Que les arbitres et coachs participeront à des stages internationaux pour rehausser leur niveau sur la scène internationale.

Juste après ces déclarations, l’on a eu droit aux combats et démonstrations. Le premier combat concernait la catégorie juniors-masculins, moins de 55 Kg. Ce combat opposait Alassane Mohamed de Gao qui était habillé en bleu et Mahamadou Gassama de Bamako en rouge, tous champions de leurs ligues respectives de leur catégorie. C’était un combat décomposé en trois rounds ou mi-temps. En 1er round, si Alassane a défait Mohamed par le score de 10 à 4, lors des deux derniers rounds il s’est vu renversé au final par Mohamed Gassama par 25 à 22. Ainsi Mohamed Gassama de Bamako a remporté le Championnat National de Taekwondo dans sa catégorie.

Le deuxième combat a mis en scène : Maïmouna Konaté de la ligue de Koulikoro et Mariam Sangaré de Bamako. C’est la catégorie des seniors-féminins moins de 55 Kg. Mariam Sangaré de Bamako a été largement battue par Maïmouna Konaté de Koulikoro par un score total de 45 à 28 sur les trois rounds. Alors que la combattante Sangaré avait bien commencé par un avantage très léger de 10 à 11.

Nous avons assisté, à la fin de ces deux premiers combats, à des démonstrations extraordinaires de nos taekwondoïstes par des selfs défenses et démonstration Taekwondo. Juste après, la finale de poomsae de la catégorie 31 à 40 ans. Un combat poomsae est un combat réel entre des adversaires imaginaires. Les enchaînements techniques d’un poomsae, correspondent aux katas du karaté. Les finalistes devraient faire deux poomsaes pour se départager. C’était Adoul Kayum Cissé de Mopti contre Mamadou Dembélé de Bamako. Abdoul Kayum Cissé a eu respectivement les points suivants lors de ses deux poomsaes: 3,8 points en une minute trente secondes et 4,1 points en 35 secondes. Tandis que Mamadou Dembélé a obtenu 4,5 points en une minute trente secondes, lors de son 1er poomsae et 4,8 points en deuxième. Ainsi, Mamadou Dembélé est sacré champion de poomsae 2022.

Le dernier combat a opposé la catégorie des seniors masculins, moins de 68 kg. Mohamed Fofana de l’USFAS a dominé Fousseyni Coulibaly de Bamako en remportant le combat final de sa catégorie. À la fin de ces différents événements, la remise des trophées sont effectués par Dr Mahamadou Koné et d’autres personnalités officielles. Dr Koné a remis le trophée de Champion à la ligue de Bamako.

La ligue de Bamako a enregistré au total 23 médailles dont 17 en or, 4 en argent et en bronze. Elle est suivie de l’USFAS avec 4 médailles en or et une en argent. Koulikoro est troisième avec deux médailles en or, 4 en argent et en 10 bronzes. Kayes se classe quatrième avec une médaille en or, 6 en argent et 11 en bronze. Mopti est cinquième avec une médaille en or, 3 argents et 2 bronzes. Sikasso est sixième avec une médaille en or, 2 en argent et 11 en bronze. Gao est septième avec zéro médaille en or, 3 en argent et 7 en bronze. Et enfin, Ségou se classe huitième avec zéro médaille en or, 3 en argent et six en bronze. Il n’y a pas eu de perdant car les arts martiaux soignent, en particulier le Taekwondo.

Bata Kamissoko, stagiaire

