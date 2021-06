Championnat national football Féminin : L’AS Mandé sacrée championne de l’édition 2021

Après un match nul d’un but partout à l’aller, l’AS Mandé s’est imposée sur le score de 1-0 face aux Super Lionnes le jeudi 10 juin au stade Mamadou Konaté, lors du match retour de la finale du championnat national de football féminin, saison 2020-2021.

Au Compte du match retour de la finale du championnat national du football féminin, l’AS Mandé s’est hissée sur le haut du podium face aux Super Lionnes. Cela, après un match nul d’un but partout à l’aller. Dans une première mi-temps peu mouvementée et équilibrée, les deux finalistes c’est-à-dire l’AS Mandé et les Super Lionnes n’arrivaient pas à créer une vraie occasion de but jusqu’à la pause.

De retour des vestiaires, l’AS Mandé se montre plus rusée et domine la partie. Après des tentatives, Aminata Dia trouve le fond du filet de la gardienne des lionnes à la 63ème minute, grâce à un corner direct mal pris par cette dernière. Ainsi, Aminata Dia marque l’unique but de la partie pour les mandékas. Score final 1-0 pour l’As Mandé. Ainsi, l’AS Mandé représentera le Mali à la Ligue des champions féminin de la CAF cette année.

L’équipe championne, l’AS Mandé a reçu des mains du vice-président de la fédération malienne de football Kassim Coulibaly dit Yambox son chèque de 3 millions de FCFA. L’équipe vaincue, c’est-à-dire les Super Lionnes, a aussi reçu 2 millions de FCFA en chèque.

Dans son intervention, l’adjointe à l’entraineur de l’AS Mandé, RokiatouSamaké s’est dite heureuse de ce sacre et dédie cette victoire à leur président. Selon elle, les filles ont mérité cette victoire puisqu’elles ont travaillé en harmonie malgré l’absence de quatre joueuses de leur équipe. Quant à leur représentativité à la ligue des champions de la CAF, elle dira qu’elles vont travailler davantage, faire tout pour ne pas décevoir notre pays et demande à la fédération malienne de les accompagner dans cette aventure.

Quant à l’entraineur des Super Lionnes, Karim Coulibaly , il s’est dit déçu d’être vaincu . La cause de cette défaite, selon lui, est liée à l’absence de six de ses joueuses, convoquées à l’équipe nationale dont leur deux gardiennes titulaires. Il affirme être déçu également de l’organisation de ce championnat féminin 2020/2021. Selon lui, il faut plus d’implication et plus d’organisation de la fédération malienne de football pour organiser le championnat féminin, ce qui n’est pas le cas, dit-il. A savoir, le mettre en valeur et le mettre au même niveau que le championnat masculin.

Par Safiatou Coulibaly

Commentaires via Facebook :