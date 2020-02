Le tirage au sort de la 6e édition du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) Cameroun 2020 a été effectué le lundi 17 février. Les 16 équipes qualifiées pour la phase finale ont été fixées sur leur sort à travers 4 groupes de 4 équipes chacune. Pour sa part, le Mali a hérité d’un groupe de haut niveau avec le pays hôte, le voisin Burkinabé et le Zimbabwe qui l’avait éliminé en quarts de finale du CHAN 2014 en Afrique du Sud.

Les 16 pays qualifiés pour la 6e édition du CHAN connaissent désormais l’identité de leurs adversaires de poules à l’issue du tirage au sort qui a permis d’avoir des groupes de niveau très relevé.

Pays hôte, le Cameroun qui ouvrira le bal face au Zimbabwe en match d’ouverture dans la poule A n’aura certainement pas une partie facile contre le Mali, finaliste en 2016, et le Burkina Faso, tombeur du Ghana lors des éliminatoires.

Dans la poule B, l’on va assister à un derby congolais entre la R.D Congo et le Congo Brazzaville. Détentrice de record de trophée (2 Coupes), la R.D Congo retrouvera son voisin congolais qui l’avait empêchée de se qualifier à la phase finale du précédent CHAN. Match de revanche donc pour la R.D.C et celui de confirmation pour les Brazzavillois. Dans cette même poule, l’on retrouve un autre champion. Celui de 2014 qui est la Libye à qui le retrait de la Tunisie a été profitable pour être repêchée. Cette poule B est complétée par le Niger qui a eu le mérite d’éliminer la Côte d’Ivoire lors des éliminatoires.

Détenteur du trophée, le Maroc défendra chèrement sa couronne au Cameroun. Même s’ils partent favoris du groupe C, les Lions de l’Atlas devront se méfier de la surprenante équipe du Togo qui a fait sensation en écartant le Nigeria durant la phase des éliminatoires. L’Ouganda et le Rwanda ne sont pas aussi à négliger.

Logée dans la poule D, la Guinée se retrouve au milieu de 3 pays d’Afrique Australe. Elle est en plus le seul pays francophone de ce groupe.

A noter que le CHAN 2020 se déroulera du 4 au 25 avril 2020 dans les villes de Yaoundé, Douala et Limbé.

Alassane CISSOUMA

Composition des groupes

Groupe A: Cameroun, Mali, Burkina Faso, Zimbabwe

Groupe B: Libye, R.D Congo, Congo, Niger

Groupe C: Maroc, Rwanda, Ouganda, Togo

Groupe D: Zambie, Guinée, Namibie, Tanzanie

COUPE DE FRANCE

Aïssata Traoré affrontera l’Olympique Lyonnais

Demi-finaliste de la coupe de France pour la première fois de leur histoire, les Guingampaises croiseront le fer avec l’Olympique lyonnais pour une place en finale. Un difficile adversaire pour la joueuse de l’équipe nationale du Mali et ses coéquipières.

En demi-finale de la coupe de France de football féminin, l’EA Guingamp affrontera fin mars l’Olympique lyonnais, détenteur du trophée. C’est ce qui est ressorti du tirage au sort des demi-finales, effectué le mercredi matin au siège de la Fédération française de Football (FFF). Jointe par nos soins dans la foulée du tirage au sort, l’internationale malienne de Guingamp Aïssata Traoré estime que le coup est bien jouable face à l’ogre Lyonnais. “A ce stade de la compétition toutes les équipes se valent. Personne n’est arrivé en demi-finale par hasard. On savait de toutes les façons qu’il n’y aura pas de meilleur voire tirage clément pour nous. On s’attendait au pire. L’équipe qui est destinée à remporter le trophée n’a peur de personne. On va affronter Lyon avec nos armes. Donc on n’a peur de rien. On va les battre et se hisser en finale”, a-t-elle déclaré.

Auteure de deux buts lors de ses trois derniers matches en coupe de France cette saison avec l’EA Guingamp, Aïssata est consciente de l’enjeu de la rencontre. Pour parvenir à se hisser en finale, l’ancienne canonnière des Super Lionnes d’Hamdallaye espère bien exploiter les points faibles de l’Olympique lyonnais. “Nous savons de quoi les Lyonnaises sont capables. Elles partent avec la faveur des pronostics. Maintenant c’est à nous de déjouer les pronostics. Il faut dire que les Lyonnaises sont dans une situation un peu délicate maintenant par ce qu’elles ont perdu leur attaquante vedette Ada Hegerberg sur blessure pour le reste de la saison. Les Lyonnaises ont des difficultés à marquer ce dernier temps. L’on se rappelle lors de leur dernier match en championnat, elles ont gagné (2-0). Pour qui connait la force de cette équipe lyonnaise c’est très peu comme résultat. On va s’appuyer sur leur côté faible afin de pouvoir parvenir à sauter le verrou Lyonnais“, dit-elle.

Demi-finaliste de la coupe de France pour la première fois de leur histoire, les Guingampaises ne comptent pas s’arrêter en si bon.

Alassane CISSOUMA

CHAMPIONNAT DE BASKET

Place à la 2e journée

Après les matches de la première journée disputés le week-end passé, le championnat de basket-ball se poursuit cette fin de semaine avec les rencontres de la 2e journée programmées par la Fédération. Occasion pour les Dames du Djoliba, championnes en titre, de se ressaisir après avoir été battues pour leur entrée en lice par le Centre Bintou Dembélé de Koulikoro lors de la première journée.

A la différence de la première journée, des matches de cette 2e sortie se disputeront à l’intérieur du pays notamment à Koulikoro.

Alassane CISSOUMA

Résultats de la première journée

Au Palais des Sports

Jeudi 13 février

Dames

Real-Stade malien: 53-79

Police-Usfas: 96-36

Hommes

Stade malien-CRB: 60-55

Mandé-Usfas: 57-61

vendredi 14 février

Hommes

Police-CBD: 93-81

Attar Club-Réal: 79-77

Dames

Djoliba-CBD: 37-47

Attar Club-Commune VI: 51-50

Programme de la 2e journée:

Vendredi 21 février

Palis des Sports

Police-Réal, 14h-16h (H)

Attar-Réal, 16h-18h (D)

Commune VI-Usfas, 18h-20h (D)

Mandé-Attar, 20h-22h (H)

Samedi 22 février

A Koulikoro

CBD-CRB, 16h-18h (H)

CBD-Stade, 18h-20h (D)

Palais des Sports

Usfas-Stade, 16h-18h (H)

Djoliba-Police, 18h-20h (D)

