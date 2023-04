Compétitions Interclubs-Caf : L’AS Réal KO, Djigui, Sadio, Aliou et Boubacar continuent l’aventure

De son groupe D de la Coupe de la Confédération, l’AS Réal de Bamako n’est pas sortie “vivante”. Les Scorpions ont été éliminés de la compétition en terminant à la 3e place du groupe. Mais en revanche, la campagne africaine continue pour d’autres joueurs maliens dont des internationaux Aigles.

La phase de poules de la Coupe de la Confédération a pris fin avec la 6e journée disputée le dimanche 2 avril. Logée dans la poule D, l’AS Réal de Bamako n’a pas réussi à s’en extirper. Les Scorpions ayant terminé à la 3e place n’ont enregistré qu’une victoire pour 2 matchs nuls et 3 défaites. Pas suffisant pour espérer poursuivre l’aventure africaine quand on sait que Young African et US Monastir ont survolé le groupe avec 13 points chacun.

Avec cette élimination du Réal de Bamako, le Mali n’est plus représenté en compétitions interclubs de la Caf par une équipe. Mais, en revanche, notre pays continue d’avoir des porte-étendards à travers des compatriotes évoluant dans d’autres clubs africains. C’est le cas de l’international portier des Aigles, Djigui Diarra.

Avec les Tanzaniens de Young African, l’ancien joueur du Stade malien de Bamako s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération dont le tirage au sort a été effectué le mercredi passé. En plus de Djigui, Boubacar Traoré est aussi en lice avec l’US Monastir toujours dans la même compétition.

Au niveau de la Ligue des champions, Al Ahly d’Egypte et Simba de la Tanzanie qui ont fini 2es de leur poule respective continuent d’être portés par Aliou Dieng et Sadio Kanouté. Après leur qualification, ces internationaux Aigles ont également été fixés sur leur sort à l’issue du tirage au sort des quarts de finale. C’est là que Simba de Sadio Kanouté est tombé sur le détenteur du trophée, du Wydad de Casablanca.

Sadio Kanouté tombe sur le champion en titre

A l’issue du tirage au sort de la Ligue africaine des Champions effectué le mercredi 5 avril, Simba SC a hérité du Wydad de Casablanca. L’ancien Stadiste Sadio Kanouté et ses partenaires en découdront avec les tenants du titre marocains en vue de continuer la compétition.

Pour la succession au Wydad de Casablanca, il ne reste plus que 8 clubs (dont le tenant du titre) après la phase de groupes où 8 autres formations sur 16 ont été éliminées. Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions de la Caf effectué le mercredi passé a réservé des affiches alléchantes. Au cours de l’exercice hasardeux, le tirage au sort a donné lieu à un premier quart de finale entre le tenant du titre, le WAC de Casablanca et les tanzaniens de Simba SC.

Second club du Royaume chérifien dans ce top 8, le Raja de Casablanca affrontera l’un des géants du continent africain, Al Ahly SC. Mastodonte du football africain, le club d’Alou Dieng a remporté 10 fois la compétition. Une affiche qui a l’air d’une finale avant l’heure.

Auréolé d’un 3e titre de champion d’Algérie pour la 3e fois de suite, le CR Belouizdad, défiera les Sud-africains du Mamelodi Sundowns. Selon la Caf, le club champion d’Algérie a atteint les quarts de finale pour la troisième année consécutive. “Le quatrième quart de finale sera un derby maghrébin entre deux clubs historiques dans le continent africain. La JS Kabylie et l’ES Tunis. Les deux clubs ont remporté par le passé huit ligues des champions TotalEnergies de la CAF, deux pour la JSK et six pour l’EST”, conclut l’instance dirigeante du football continental.

Résultats du tirage des quarts de finale (Ligue des Champions) :

1- Simba SC (Tanzanie)-Wydad Casablanca (Maroc)

2- Al Ahly SC (Egypte)-Raja Casablanca (Maroc)

3- CR Belouizdad (Algérie)-Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)

4- JS Kabylie (Algérie)-ES Tunis (Tunisie)

Demi-finales

QF 4- QF 2

QF 1- QF 3

