CONFEJES : Diénébou Sanogo élue coordinatrice du GTCF

Ancienne joueuse de basket du Djoliba AC, Madame Diénébou Sanogo a été élue nouvelle Coordinatrice internationale du Groupe de Travail Confejes pour la promotion et la participation des femmes et des jeunes filles aux activités de jeunesse, de sports et de loisir (GTCF), pour un mandat de 4 ans, renouvelable une fois.

L’annonce de l’élection de la Malienne a été faite par la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (Confejes) dont le secrétariat est également assuré par le Malien Modibo Traoré, ancien directeur de la Maison des Jeunes de Bamako.

Elle remplace à ce poste Madame Aminata Diouf Fall, arrivée en fin de mandat. Cette élection a eu lieu lors de l’assemblée générale du GTCF tenue à Yamoussoukro, en Côte d’Ivoire, du 30 juin au 1er juillet 2021.

Pour rappel, le GTCF est un groupe consultatif de réflexion et d’action, constituant des antennes de la CONFEJES dans les ministères (sport et Jeunesse) et sur le terrain, qui aident à développer des actions fédératrices en matière d’égalité femmes/hommes.

Instance de la Francophonie créée en 1969, la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la Francophonie (Confejes) est une institution composée de 43 États et gouvernements membres. Sa vocation première est d’assurer la promotion de la participation des jeunes pour réussir les changements stratégiques porteurs de développement économique et de cohésion sociale. Espace de concertation mais aussi d’action, la Confejes apporte conseil et appui à ses membres dans les domaines de la jeunesse et du sport, contribue à la formation des cadres dans ces mêmes secteurs et au développement de la vie associative.

La Confejes agit en étroite collaboration avec l’Organisation internationale de la Francophonie à laquelle elle s’associe dans ses actions en faveur de la jeunesse, notamment dans l’organisation des Jeux de la Francophonie qui se tiennent tous les 4 ans.

A. C.

Commentaires via Facebook :