La Fédération malienne de football (Fémafoot), présidée par Mamoutou Touré dit Bavieux, continue de doter les Ligues régionales de football de sièges. A la suite de Sikasso et Gao, la Ligue régionale de football de Mopti aura son siège dans six mois. Le président de la Fémafoot, Mamoutou Touré, accompagné de son bureau, le gouverneur de Mopti, le colonel-major Abass Koké Dembélé et Nouhoum Bocoum, président de la Ligue de football de Mopti, ont procédé le samedi 29 avril 2023 à la pose de la première pierre du futur siège de la Ligue régionale de football de Mopti sis au quartier Tombouctou-coura à Sévaré.

D’un coût estimé à 70 millions F CFA, le siège, selon Soumaïla Boubacar Maïga, l’architecte, sera bâti à Tombouctou-coura sur une superficie de 1759 m2. L’édifice sortira de terre au terme de six mois. Construit sur deux niveaux avec une terrasse exploitable, le siège comprendra, entre autres, des bureaux, une salle de réunion, une salle d’attente, des toilettes, un Open Space et un parking.

Nouhoum Bocoum, le président de la Ligue régionale de football de Mopti, n’a pas caché sa joie quant à la tenue de la promesse du candidat “Bavieux” de doter sa Ligue d’un siège. Il a remercié le gouverneur de Mopti, le colonel-major Abass Koké Dembélé qui n’a ménagé aucun effort pour que sa région puisse avoir un siège pour la Ligue régionale de football. “C’est à votre honneur M. le gouverneur. Nous prions le Bon Dieu de nous permettre d’assister à l’inauguration de l’édifice. Mes sincères remerciements vont au président Mamoutou Touré dit Bavieux qui a toujours eu une oreille attentive pour les problèmes de la Ligue de football de Mopti. Il aime toujours dire que le gouverneur est un frère et tout ce que je pourrai faire pour la Ligue, qu’il plaise au Bon Dieu, je le ferai. Mon souhait le plus ardent est que le monde sportif l’accompagne dans ses efforts de tous les jours”, a-t-il reconnu avant de remercier les directeurs régionaux des domaines et de l’urbanisme pour les efforts consentis.

“Nous continuerons à aider les Ligues régionales à voir un siège et des outils informatiques”

A sa suite, Mamoutou Touré “Bavieux” a révélé qu’il a connu Abass Koké Dembélé à l’Assemblée nationale il y a 22 ans avant qu’il ne soit le gouverneur de Mopti. En ce moment, à ses dires, Abass Koké Dembélé était à l’Assemblée nationale pour orienter, guider les soldats qui étaient en mission à ce niveau. Il a mis un accent particulier sur la loyauté et la disponibilité de l’homme. “Je retiens de l’homme l’incarnation de son père, feu le colonel Koké Dembélé, qui était un père engagé, très serviable et très disponible. Rien ne nous surprend aujourd’hui de par l’engagement d’Abass Koké Dembélé auprès des FAMa de jour et de nuit. Il n’a jamais failli à la mission souvent au risque de sa vie. M. le gouverneur, qu’Allah le Tout-Puissant puisse m’entendre pour veiller sur vous, sur votre famille et collaborateurs et sur l’ensemble des FAMa du Mali pour vous protéger pour sortir le Mali de cette zone d’ombre qui le perturbe”, a-t-il prié.

A propos de Nouhoum Bocoum, le président Bavieux a parlé d’un ami au vrai sens du terme. “Lors des dernières élections de la Ligue régionale de football de Mopti, l’ensemble des districts et des membres votants ont porté leur choix sur Nouhoum Bocoum à 100 %. Nous n’étions pas étonnés bien que cela est une première dans les annales du football au Mali qu’un président de Ligue soit élu à l’unanimité des membres votants surtout qu’il y avait d’autres candidats en lice. Nous disons merci à la jeunesse de Mopti, aux autorités de Mopti, aux braves femmes de Mopti qui soutiennent la Ligue régionale malgré les difficultés que nous traversons”, a-t-il dit. Le président de la Fémafoot a offert 20 ballons à la Ligue et 10 à chaque district. Il a pris l’engagement de doter en équipements les centres de formation présents à la cérémonie.

“Nous comptons développer le football de Mopti à partir de la formation des jeunes pour qu’enfin le Mali puisse se doter des jeunes très talentueux dans toutes les régions. Telle est notre mission et notre vocation aujourd’hui”, a-t-il révélé. Il a rappelé que la pose de la première pierre du siège de la Ligue régionale de football est la concrétisation d’un engagement de campagne lorsqu’il briguait la présidence de la Fédération malienne de football. “Dans notre projet de campagne, nous avions estimé que nous pouvions faire un siège de 20 millions F CFA pour chaque Ligue régionale de football qui, depuis l’indépendance à nos jours y compris la Ligue de football de Bamako, n’avait pas de siège propre à elle. Quand nous avons été aux affaires, nous avons vu grand en visant la postérité. L’évaluation du coût de la construction d’un siège qui était de 20 millions F CFA a été revalorisée et ramenée à 70 millions F CFA par siège. Cela est un début et nous allons continuer à investir progressivement pour aider l’ensemble des Ligues régionales de football à se doter de siège et d’outils informatiques pour que nous puissions être connectés de jour et de nuit”, a-t-il poursuivi. Il a offert au gouverneur deux maillots, deux écharpes de l’équipe nationale et un insigne de la Fémafoot. Il a remercié Indé Dolo qui les (lui et Nouhoum Bocoum) a habillés en Hogon. Il a pris l’engagement de ne pas le décevoir.

“Bavieux Touré est un homme d’action qui a concrétisé sa promesse”

Après avoir reçu ses cadeaux, le gouverneur Abass Koké Dembélé s’est réjoui de la construction du siège de la Ligue régionale de football de Mopti, une matérialisation de la promesse de campagne de Bavieux. Il a apprécié le rappel de Djibril Traoré qui, à ses dires, dans le Mali Kura, ce rappel efficient du genre doit être un repère pour que l’actuelle génération puisse s’en inspirer pour une prospérité meilleure. Car, selon lui, les devanciers doivent être mis en valeur. Il a confié que Bavieux est un homme d’action qui a concrétisé sa promesse. “Une promesse est une dette certes mais s’en acquitter est une œuvre de générosité, une œuvre de portée d’avenir. La réalisation du siège permettra amplement à la Ligue régionale de football sous la direction de Nouhoum Bocoum de faire évoluer le sport et surtout le football dans la région de Mopti. M. Touré, nous ne pouvons que vous remercier et vous souhaiter bon vent pour la plénitude de votre mission et pour la réussite du sport et du football malien. La réalisation des infrastructures à Mopti n’est pas une première, elle s’inscrit dans un programme, dans une planification, qui reflète l’engagement et la vision de Bavieux. Là où il n’y a pas de vision, c’est l’humanité qui est périr. A la Fémafoot, il y a une vision certaine et il y a une dynamique en marche pour atteindre cette vision. Il y a des mécanismes et des actons pour concrétiser et réaliser cette vision”, a reconnu le gouverneur.

“Bavieux Touré a respecté sa parole donnée”

Auparavant, dans ses mots de bienvenue, le représentant du maire de la Commune urbaine de Mopti, Abdoulaye Maïga dit Badou, après avoir fait observer une minute de silence pour la mémoire de victimes de l’attentat du 22 avril 2023, s’est réjoui de la pose de la première pierre du siège de la Ligue régionale de football de Mopti.

A ses dires, ce geste de la Fédération malienne de football avec à sa tête Mamoutou Touré dit Bavieux est la concrétisation de sa promesse de campagne. “Bavieux a respecté sa parole donnée. Nous, autorités communales de Mopti, sommes fières et satisfaites du geste tant attendu de la Fédération malienne de football avec à sa tête Mamoutou Touré. Parce que nous avons toujours rêvé d’un siège pour la Ligue régionale de football de Mopti. Aujourd’hui, avec la pose de la première pierre de ce siège, cette belle maison du football à Mopti sera une réalité. Pour cela, je ne peux que remercier sincèrement Nouhoum Bocoum, le président de la Ligue régionale de football de Mopti, pour les activités menées durant son mandat”, a-t-il déclaré.

Siaka Doumbia, envoyé spécial à Mopti

DJIBRIL TRAORE, JOURNALISTE SPORTIF :

“Bavieux Touré et son équipe rétablissent une justice…”

Avant la pose de la première, le journaliste sportif émérite Djibril Traoré a planté le décor de la cérémonie. Dans un style qui lui est propre, il a indiqué que la construction du siège de la Ligue régionale de football de Mopti n’est pas le fruit du hasard. En effet, il a rappelé que Mopti a fourni au football malien de talentueux joueurs et des dirigeants émérites.

“Pour celui qui connaît l’histoire du football malien, le geste de la Fédération malienne de football et de la Fifa ne relève pas d’un hasard. Oui, Mopti mérite mieux que tout cela pour avoir donné des enfants talentueux au football malien. Je ne citerais que quelques-uns à commencer par Cheick Fantamady Diallo, Adama Diarra, Agni Fofana, Bandiougou, Mamadou Cissé dit Tostao, Aly Diarra, Gory, Mamoutou Kané alias Mourlé, aujourd’hui Moussa Djénépo, etc. Mopti, c’est aussi de grands dirigeants comme, entre autres, feu Hammadoun Kolado Cissé qui a eu à diriger pendant 4 ans la Fédération malienne de football et qui a eu le sens élevé du devoir pour former un jeune qui se trouve aujourd’hui à la tête de la Ligue régionale de football de Mopti.

Il s’agit de Nouhoum Bocoum. Mopti comptait aussi de prestigieux clubs de football qui, au-delà de la rivalité, savaient former de jeunes talents. Il s’agit du Bani de Mopti, du Sangha de Mopti, du Douga de Mopti, du Débo de Mopti issu de la réforme sportive de 1979-1980. Donc, l’équipe de mon ami Mamoutou Touré dit Bavieux a vu juste. D’aucuns parleront de précampagne. Je dirais que ce n’est pas cela. C’est plutôt une justice que Mamoutou Touré et son équipe du comité exécutif de la Fémafoot sont en train de rétablir”, a-t-il soutenu.

Pour Djibril Traoré, l’heure est au rassemblement pour sauver le football malien et le hisser à sa vraie place. “Bavieux a bien compris cela. Et à juste titre d’ailleurs, il se bat pour cela nuit et jour. Espérons seulement que ses collègues, ses collaborateurs et tous les acteurs du football malien l’accompagneront dans ce sens. Mopti, c’est aujourd’hui. Demain, ce sera une autre localité. Cela veut dire que le football malien avance même si c’est à petits pas. J’en suis sûr : les résultats suivront. Pour ceux qui ont entendu parler de ce magnifique Centre technique qui est en train d’être érigé à Bamako, ce centre servira et permettra de développer, j’en suis certain, le football malien pour être à l’avant-garde du football africain”, a-t-il espéré. Un avis d’expert.

hôpital Sominé Dolo de Mopti.

Bavieux rend visite aux blessés de l’attentat de Sévaré

En marge de la pose de la première pierre du siège de la Ligue régionale de football de Mopti, le président de la Fémafoot et sa délégation ont rendu visite ce samedi 29 avril 2023 aux militaires blessés lors de l’attentat du 22 avril 2023 à l’hôpital Sominé Dolo de Mopti. Il leur a offert une enveloppe symbolique.

Ce geste a été amplement apprécié par le directeur général de l’hôpital qui a promis que la somme sera judicieusement utilisée. Auparavant, Bavieux et les membres du comité exécutif s’étaient rendus au Camp militaire Hamadoun Bocary Barry dit Balobo. Ici aussi le président a remis une enveloppe symbolique. La hiérarchie militaire de la 6e région militaire et le directeur de l’hôpital Sominé Dolo ont promis de faire bon usage des montants reçus.

EL HADJ BIRAMA KONé :

Bavieux Touré au chevet de l’arbitre agressé lors d’un match

Suite à l’agression de l’arbitre assistant El hadj Birama Koné lors du match de 1/4 de finale ayant opposé l’Usfas au Stade malien de Bamako le mardi 25 avril dernier, une délégation de la Fédération malienne de football, conduite par le président Bavieux Touré, lui a rendu une visite le samedi 29 avril à son domicile à Kalabancoro, pour s’enquérir de son état de santé. Le président de la Fémafoot était accompagné par le président de la commission centrale des arbitres, Sidi Békaye Magassa, et le président de la commission médias, Bréhima Sangaré. L’occasion était bonne pour le président de la Fémafoot d’apporter un immense soutien moral à l’arbitre victime d’actes antisportifs alors qu’il exerçait son métier. En plus du soutien moral, le président a aussi remis une enveloppe symbolique au jeune arbitre en guise d’accompagnement. Il s’est également engagé à lui assurer toutes formes d’accompagnements et assistances jusqu’à sa guérison définitive.

