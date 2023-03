Construction du centre technique de la femafoot à Senou Le chantier est à 32 % de réalisation pour un délai consommé de 270 jours sur 540 jours prévus

Le Secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l’instruction civique et de la construction citoyenne, Amadou Diarra Yalcouyé, le président de la Fédération malienne de football, Mamoutou Touré di Bavieux et le responsable du Programme Forward de la Fifa auprès de la Fédération malienne de football, Aguibou Bah, ont visité le mercredi 8 mars 2023 le chantier du Centre technique de la Fémafoot situé à Sénou dans la zone aéroportuaire. Selon l’Architecte, Soumaïla Boubacar Maïga, le chantier est à 32 % de réalisation pour un délai consommé de 270 jours sur 540 jours prévus.

Lors de la visite guidée, nous apprenons que le Centre technique est bâti sur une superficie de 20 hectares dont 10 hectares sont occupés pour la réalisation des infrastructures qui sont, entre autres, 3 terrains de football (dont 2 avec gazon naturel et un terrain en gazon synthétique) ; un hôtel 4 étoiles (à 6 niveaux) de 40 chambres pour l’hébergement des joueurs de l’équipe première, des blocs administratifs et techniques ; des dortoirs ; des vestiaires ; le siège de la direction technique nationale ; une salle de restauration, des piscines, une salle de formation, une salle de gymnastique, un amphithéâtre, une salle de musculation, une salle de mise en forme avec piscine, des logements pour les cadres, une infirmerie, et autres aménagements comme le bureau des entrées avec Scanner, des parkings internes et externes. Le chantier est à 32 % de réalisation pour un délai consommé de 270 jours sur 540 jours prévus. L’architecte, Soumaïla Boubacar Maïga, a fait savoir que pour la réalisation des 3 terrains, son entreprise est en train de profiter de l’expérience de la Fédération Internationale de Football Association (Fifa). Ce qui veut dire que les infrastructures seront aux normes de la Fifa avec une garantie de dix ans. Lesdits terrains seront de dernière génération et uniformément arrosés.

A la fin de la visite, le maître d’œuvre du chantier, Aguibou Bah (responsable du Programme Forward de la Fifa auprès de la Fédération malienne de football) a confié que : “Le Centre technique servira, entre autres, de cadre de formation pour les footballeurs débutants, un lieu de perfectionnement pour les cadres du football. Parce que le football n’est pas seulement ceux qui jouent au football. Le football est tout un environnement comprenant ceux qui animent l’Administration, les médecins pour sportifs, les arbitres, les entraîneurs, etc. Tout ce monde a besoin d’être perfectionné. En plus, le Centre va abriter une Académie pour héberger 104 jeunes talentueux (filles et garçons) à travers une détection nationale. A travers cette détection, les meilleurs des meilleurs seront hébergés et formés au niveau du centre pour servir le football de demain.” Il a informé que le centre est financé sur le fonds Forward de la Fifa. “C’est la Fifa qui finance la construction du centre. La Fémafoot ne fait que signer des documents. Les fonds sont directement virés dans le compte des entreprises qui seront validées par la Fifa”, a-t-il précisé.

Le Président de la Fédération malienne de football s’est dit satisfait de l’évolution du chantier dont le taux d’exécution varie entre 30 et 40 %. Il a fait savoir que le centre sera ambitieux avec des infrastructures modernes et il est doté d’une Académie de football pour la formation et l’encadrement des jeunes qui seront détectés pour constituer ses premiers éléments. Pour cela, il a sollicité l’engagement de tous les Maliens pour que le Mali puisse atteindre des résultats probants et enviables. Pour que l’Académie puisse bien fonctionner, il a suggéré la bonne formation et l’encadrement des jeunes talents. Car, a-t-il soutenu, l’Académie va appartenir à tous les jeunes du Mali. “Le Mali a eu la chance d’avoir le titre de propriété du Centre. Et cela, grâce au ministre des Sports, Moussa Ag Attaher. Il a remercié le Secrétaire général du département pour cette démarche qui a permis de démarrer le chantier du centre qui aura toutes les commodités et des équipements modernes. Le Centre va permettre au Mali de bénéficier des installations modernes et confortables. Et tout cela, grâce à la complicité de la Fémafoot et du département des Sports”, a-t-il déclaré.

Le Secrétaire général du département des Sports, Amadou Diarra Yalcouyé, a affirmé l’engagement de son ministre, Moussa Ag Attaher, à accompagner la Fédération malienne de football pour l’acquisition des 20 hectares du Centre qui cadre avec la Politique nationale du sport. “Le ministre Moussa Ag Attaher a tout mis en œuvre pour l’acquisition de la parcelle. Car, il a crû au projet pour la promotion du football de haut niveau afin d’éviter les stages bloqués des équipes nationales de football à l’étranger. Le projet du centre est pertinent. Le chantier a avancé avec un niveau appréciable. Avec la réalisation du chantier, le rêve du football malien est en train de se réaliser. Le chantier du centre appartient à la Fémafoot. La réalisation du projet va combler les attentes pour le développement du football de haut niveau au Mali. Elle permettra d’économiser sur les coûts de stages à l’extérieur. C’est un projet d’intérêt général pour le département des Sports. Et tout le mérite revient à la Fémafoot qui est à féliciter pour la réalisation du Centre”, a-t-il dit.Pour rappel, la pose de la première pierre du Centre technique a eu lieu le jeudi 25 février 2021 respectivement par le président de la Fifa, Gianni Infantino (qui était en visite de travail de 48 heures dans notre pays), le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mossa Ag Attaher, et le président de la Fédération malienne de football, Mamoutou Touré “Bavieux”.

Siaka DOUMBIA

