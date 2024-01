Côte d’Ivoire – Guinée-Bissau : les compositions officielles

La Coupe d’Afrique des Nations 2023 débute ce samedi avec un duel entre la Côte d’Ivoire et la Guinée-Bissau. A domicile, les Éléphants s’articulent dans un 4-3-3 avec Yahia Fofana dans les cages. En défense on retrouve Wilfried Singo, Ousmane Diomandé, Evan Ndicka et Ghislain Konan. Ibrahim Sangaré est placé en sentinelle avec Franck Kessié et Seko Fofana à ses côtés. Seul en pointe, Jean-Philippe Krasso est placé juste devant Jonathan Bamba et Jérémie Boga.

De leur côté, les Lycaons s’organisent dans un 3-5-2 avec Ouparine Djoco qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Fali Candé, Marcelo Djalo et Opa Sangante. Les rôles de pistons sont assurés par Carlos Mané et Encarda tandis que Moreto Cassama, Alfa Semedo et Janio Bikel se retrouvent dans l’entrejeu. Mauro Rodrigues accompagne Mama Baldé en attaque.

Les compositions

Côte d’Ivoire : Fofana – Singo, Diomandé, Ndicka, Konan – Kessié, Sangaré, Fofana – Boga, Krasso, Bamba

Guinée-Bissau : Djoco – Candé, Djalo, Sangante – Encada, Bikel, Semedo, Cassama, C. Mané – Rodrigues, Baldé

Source: https://www.footmercato.net/

