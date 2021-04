Coupe d’Afrique des nations de football : Une 12e Can décrochée par le Mali

Logé dans le groupe A, le Mali a terminé les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations de football Cameroun 2022 en tête avec 13 points devant la Guinée (11points). Du coup, les Aigles décrochent leur 12e qualification à la plus grande compétition continentale, la 8e qualification de suite depuis la Can Ghana 2008.

Les éliminatoires de la prochaine édition de la CAN prévue au Cameroun en 2022 ont pris fin le mardi 30 mars selon le calendrier initial prévu. Seule la rencontre Sierra Leone-Bénin qui n’a pas pu se tenir a été reprogrammée pour le mois de juin prochain.

Ainsi, l’on connait malgré tout l’identité des 23 équipes sur les 24 devant prendre part à la compétition. Comme en 1972 à Yaoundé qui fut d’ailleurs sa première participation à une phase finale de la CAN, le Mali sera de nouveau au Cameroun en 2022. Ce qui constitue la 12e qualification des Aigles pour la CAN. Soit une 8e qualification de rang décrochée par les hommes de Mohamed Magassouba. L’on se rappelle, le Mali a connu sa première Coupe d’Afrique des Nations en 72 au Cameroun avant de connaitre une longue traversée du désert pour retrouver ensuite la compétition en 1994 en Tunisie. Pays organisateur en 2002, notre pays avait enchainé avec la CAN organisée en 2004 en Tunisie avant de manquer celle tenue en 2006 en Egypte. Et depuis qu’ils ont retrouvé la compétition en 2008 au Ghana, les Aigles n’ont plus raté une édition. Ce qui fait qu’ils connaitront une 12e participation en 2002 au Cameroun soit une 8e participation de suite depuis 2008.

A l’instar du Mali, plusieurs autres grands noms du football africain ont composté leur ticket. L’on pense notamment au champion en titre, l’Algérie, le vice-champion, le Sénégal ou encore l’Egypte, le Maroc, le Nigeria et la Tunisie.

En revanche, l’Afrique du Sud, le Togo, la R.C Congo, le Congo n’ont pas pu se qualifier. Une surprise énorme.

Comme à chaque édition pratiquement, la compétition verra, lors de l’édition prochaine également, la participation historique de la Gambie et des Comores.

Invaincus tout au long des éliminatoires, l’Algérie a été l’équipe la plus prolifique avec 19 buts inscrits tandis que le Maroc a encaissé le moins de but (seulement 1 but encaissé).

Concernant la rencontre Sierra Leone-Bénin, la Commission d’Organisation de la Coupe d’Afrique des Nations a décidé de reporter le match à la prochaine fenêtre internationale de la FIFA en juin 2021. La rencontre devait initialement se tenir le mardi 30 mars 2021 à Freetown. Selon la cellule de communication de la CAN, la décision de la Commission a été prise après examen des rapports officiels des incidents ayant compromis la tenue du match à l’heure prévue.

« Compte tenu du fait que la rencontre était prévue au dernier jour de la fenêtre FIFA et que la reprogrammer au lendemain, mercredi, aurait affecté le retour prévu des joueurs dans leurs clubs respectifs, la Commission a donc estimé que l’organisation du match au cours de la prochaine fenêtre internationale est la meilleure option. La CAF a informé les Fédérations de football de la Sierra Leone et du Bénin de sa décision et fournira de plus amples informations sur le calendrier actualisé en temps voulu », peut-on lire dans ledit communiqué.

Alassane Cissouma

