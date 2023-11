Coupe du monde 2026 : Pas que le Mali… le Sénégal, le Cameroun et le Ghana aussi

Démarré le mercredi 15 novembre, le tournoi qualificatif pour la phase finale de la Coupe du monde 2026 a bouclé sa 2e journée le mardi 21 novembre. Sur cinquante-quatre pays participants, seuls cinq ont pu réaliser 2/2 pour empocher les six premiers points des éliminatoires.

Après sa victoire de 3-1 sur le Tchad lors de son entrée en lice, l’équipe nationale de football du Mali a été accrochée à Bamako par celle de la République Centrafricaine (1-1). Un match nul au goût amer pour les supporters des Aigles qui les ont conspués à la fin du match.

“Ce n’était pas le résultat qu’on voulait mais tout peut arriver dans un match de foot. Restons concentrés sur les prochaines échéances. Le meilleur reste à venir. Merci au peuple pour le soutien on reviendra plus fort ! Personnellement, les critiques font partie du football et surtout quand ton peuple attend beaucoup de toi. Il y a des charges qu’il faut assumer mais en football tout ne peut pas être parfait. Il faut parfois des moments comme ça. Avoir des vraies remises en question et redoubler d’efforts pour revenir plus fort. Quand tu as un mental déjà prêt, tu t’attends à tout. Merci pour les critiques à bientôt”, a tenté de calmer Yves Bissouma après le match.

Mais au moment de faire le bilan des deux premières journées de ces qualificatifs pour United 26, ceux-ci peuvent trouver quelques motifs de soulagement. Car peu de pays ont pu aligner 2/2. Du Sénégal au Cameroun en passant par le Ghana, ils ont tous échoué à enchaîner 2 victoires. Pis, le Ghana, qui fait figure de favori avec le Mali dans le groupe I, a été battu par les Comores. Les Comoriens (6 points) qui viennent de créer la surprise s’installent à la tête du groupe devant le Mali qui compte 4 points. “Les Comores sont in-arrêtables ! En deuxième journée, ils se sont offert la tête de rien de moins que le Ghana qui a participé à quatre des cinq dernières éditions de la Coupe du monde de la Fifa. Myziane Maolida a inscrit le seul but de la partie, lui qui avait déjà fait trembler les filets en première journée à l’occasion de la toute première victoire des Cœlacanthes en qualifications africaines. Derrière, les Aigles maliens ont été tenus en échec par la République centrafricaine : le Brestois Kamory Doumbia et le Marseillais Geoffrey Kondogbia se sont répondus l’un à l’autre”, a résumé la Fifa.

Sur cinquante-quatre pays participants à ces éliminatoires, seuls cinq ont pu réaliser 2/2 pour empocher les six premiers points des éliminatoires. Il s’agit de : Algérie, Tunisie, Comores, Côte d’Ivoire, Egypte. Après ces deux journées, les éliminatoires reprennent en juin avec les 3e et 4e journées.

RÉSULTATS

Première journée

Mercredi 15 novembre

Guinée équatoriale 1-0 Namibie (Groupe H)

Rwanda 0-0 Zimbabwe (Groupe C)

RD Congo 2-0 Mauritanie (Groupe C)

Éthiopie 0-0 Sierra Leone (Groupe A)

Jeudi 16 novembre

Botswana 2-3 Mozambique (Groupe G)

Burundi 3-2 Gambie (Groupe F)

Gabon 2-1 Kenya (Groupe F)

Nigeria 1-1 Lesotho (Groupe C)

Algérie 3-1 Somalie (Groupe G)

Cap-Vert 0-0 Angola (Groupe D)

Egypte 6-0 Djibouti (Groupe A)

Soudan 1-1 Togo (Groupe B)

Vendredi 17 novembre

Guinée 2-1 Ouganda (Groupe G)

Eswatini 0-1 Libye (Groupe D)

Libéria 0-1 Malawi (Groupe H)

Ghana 1-0 Madagascar (Groupe I)

Comores 4-2 République centrafricaine (Groupe I)

Zambie 4-2 Congo (Groupe E)

Côte d’Ivoire 9-0 Seychelles (Groupe F)

Mali 3-1 Tchad (Groupe I)

Tunisie 4-0 Sao Tomé et Principe (Groupe H)

Cameroun 3-0 Maurice (Groupe D)

Burkina Faso 1-1 Guinée Bissau (Groupe A)

Samedi 18 novembre

Afrique du Sud 2-1 Bénin (Groupe C)

Niger 0-1 Tanzanie (Groupe E)

Sénégal 4-0 Sud-Soudan (Groupe B)

Deuxième journée

Dimanche 19 novembre

Zimbabwe 1-1 Nigeria (Groupe C)

Mozambique 0-2 Algérie (Groupe G)

Burundi 1-2 Gabon (Groupe F)

Sierra Leone 0-2 Egypte (Groupe A)

Sudan 1-0 RD Congo (Groupe B)

Lundi 20 novembre

Djibouti 0-1 Guinée Bissau (Group A)

Liberia 0-1 Equatorial Guinée (Group H)

Seychelles 0-5 Kenya (Group F)

The Gambie 0-2 Côte d’Ivoire (Group F)

Mali 1-1 Central African République (Group I)

Tchad 0-3 Madagascar (Group I)

Mardi 21 novembre

Somalie 0-1 Ouganda (Groupe G)

Botswana 1-0 Guinée (Groupe G)

Malawi 0-1 Tunisie (Groupe H)

Eswatini 0-2 Cap-Vert (Groupe D)

Rwanda 2-0 Afrique du Sud (Groupe C)

Lesotho 0-0 Bénin (Groupe C)

Soudan du Sud 0-0 Mauritanie (Groupe B)

Togo 0-0 Sénégal (Groupe B)

Sao Tomé e Principe 0-2 Namibie (Groupe H)

Libye 1-1 Cameroun (Groupe D)

Comores 1-0 Ghana (Groupe I)

Niger 2-1 Zambie (Groupe E)

Maurice 0-0 Angola (Groupe D) |

Éthiopie 0-3 Burkina Faso (Groupe A)

Tanzanie 0-2 Maroc (Groupe E)

LE CALENDRIER

15-21 novembre 2023 : 1re et 2e journées

3-11 juin 2024 : 3e et 4e journées

17-25 mars 2025 : 5e et 6e journées

1er-9 septembre 2025 : 7e et 8e journées

6-14 octobre 2025 : 9e et 10e journées

