Finaliste de la Coupe du monde Cadets 2015, qualifié également pour l’édition 2017, le Mali connaissait une traversée de désert depuis. En décrochant le ticket des demi-finales de la CAN Cadets en cours en Algérie, les Aiglonnets permettent à notre pays de retrouver une compétition qu’il manquait depuis 6 sans.

Longtemps cité comme une référence quand il s’agissait du football de catégorie de jeunes, le Mali marquait le pas depuis quelques années sur la scène internationale. Profitant de la Coupe d’Afrique des Nations de moins de 17 ans qui se déroule actuellement en Algérie, notre pays a ravivé les bons souvenirs en décrochant avec brio la qualification pour les demi-finales sans avoir concédé le moindre but et en réussissant à placer 3 joueurs dans l’équipe type établie par la Confédération Africaine de Football. Forts d’une telle performance, les Aiglonnets, dirigés par l’ancien capitaine de l’équipe nationale Seniors, à savoir Soumaïla Coulibaly, signent un retour tonitruant à la Coupe du monde de la catégorie. Des délices auxquels ils n’avaient plus goûté depuis l’édition 2017.

Ainsi, après 6 ans de traversée du désert, revoilà l’équipe nationale des moins de 17 ans au Mondial. Un Mondial initialement prévu au Pérou avant son retrait par la FIFA pour des problèmes d’infrastructures. Néanmoins, la FIFA rassure que la date de la compétition sera maintenue. “La FIFA a malheureusement retiré au Pérou les droits d’organisation de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2023™ à l’issue de discussions approfondies entre la FIFA et la Fédération péruvienne de football (FPF). Le tournoi reste prévu du 10 novembre au 2 décembre 2023, mais le Bureau du Conseil de la FIFA désignera désormais un nouvel hôte en temps voulu. Cette décision a été prise en raison de l’incapacité du pays hôte à respecter ses engagements concernant l’achèvement des infrastructures nécessaires à l’organisation du tournoi. Malgré une relation de travail très positive entre la FIFA et la FPF, il a été déterminé qu’il n’y avait pas assez de temps pour obtenir les investissements nécessaires et achever le travail requis avec le gouvernement péruvien avant la date de début du tournoi. La FIFA tient à remercier la FPF pour ses efforts et reste ouverte à l’organisation d’une compétition au Pérou à l’avenir”, peut-on lire dans un communiqué publié par l’instance dirigeante du football mondial.

En plus du Mali, le Maroc, le Burkina Faso et le Sénégal sont également qualifiés pour la Coupe du monde en tant que demi-finalistes de la CAN Cadets.

A. Cissouma

CAN U17-phase de groupes :

Trois Maliens dans l’équipe type

Le Groupe d’étude technique (TSG) de la CAF a nommé le meilleur XI de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations U17, désignant également le meilleur entraîneur et le meilleur joueur de la première phase de la compétition. Dans cette équipe type, le Mali a réussi à placer 3 joueurs dont le portier Bourama Koné qui reste sur 3 matchs sans avoir concédé le moindre but.

La CAN Cadets a disputé son dernier carré le dimanche passé avec les rencontres des demi-finales dont l’enjeu était une place pour la finale. Une finale qui se jouera le vendredi 19 mai 2023 au stade Nelson Mandela d’Alger à 21h00 GMT.

Dans l’équipe type dévoilée par la CAF, le Mali, double champion en titre, compte trois joueurs après son impressionnant parcours dans le tournoi.

Le tacticien sénégalais Saliou Dia Serigne a été désigné meilleur entraîneur, après avoir mené son équipe en demi-finale pour la première fois de son histoire avec un record d’invincibilité, tandis que son capitaine et meilleur buteur du tournoi, Amara Diouf, a été désigné meilleur joueur de la phase de groupes. Diouf a marqué cinq buts jusqu’à cette étape, battant le record de quatre buts de Victor Osimhen en 2015.

Le Malien Bourama Koné, qui a fait trois matches sans encaisser de but depuis le début de la compétition, a été désigné meilleur gardien de but. Sa défense est composée de l’arrière droit nigérian Yahaya Lawali, qui a été élu deux fois homme du match en phase de groupes. Le Burkinabé Lassina Traore a été sélectionné comme le meilleur arrière gauche de la compétition. Le Sénégalais Fallou Diouf, qui fait partie d’une défense qui n’a pas encaissé un seul but depuis le début du tournoi, et le capitaine marocain Abdelhamid Ait Boudlal ont été désignés comme les deux meilleurs défenseurs centraux.

Le pilier marocain Adam Chakir a été crucial pour les Lionceaux de l’Atlas dans la compétition, dictant le tempo et se situant à la base du milieu de terrain du Meilleur onze.

Le Malien Angel Martial Tia, auteur du premier but contre le Congo (3-0) en quarts de finale, ainsi que l’un des jumeaux congolais, Abiga Wumba Niati, forment le milieu de terrain.

Le capitaine sénégalais Diouf, le Burkinabé Souleymane Alio et le Malien Mamadou Doumbia complètent le trio de tête. Doumbia a marqué trois buts depuis le début du tournoi, tandis qu’Alio en a marqué deux.

Alassane, avec Cafonline.com

