Le souhait le plus ardent du Président de la Fédération Malienne de Football, Mamoutou Touré dit Bavieux, c’est d’inaugurer le Centre Technique moderne dont la première pierre a été posée par le Président de la FIFA, Gianni Infantino, en février 2021. Aujourd’hui, les travaux avancent à grands pas sur une superficie de 20 hectares dans la zone aéroportuaire. Le CTM est doté d’une Académie nationale de football avec un parking de 200 véhicules.

L’une des ambitions du Président de la Fédération Malienne de Football, Mamoutou Touré dit Bavieux, c’est d’apporter sa touche au développement et à la promotion du football malien. Pour ce faire, il a demandé et obtenu de la FIFA le financement du projet d’un nouveau Centre Technique national plus moderne, après celui de Kayo dans la région de Koulikoro. Cet ambitieux projet s’inscrit dans le cadre du Programme “Fifa Forward” dont la 2ème phase prendra fin le 31 décembre 2022, après le succès de la première phase portant sur la période de 2016-2018. Avec ce projet, il s’agit pour la FIFA, de révolutionner le développement du football sur toute la planète.

Devenu l’un des programmes de développement les plus importants dans le domaine du sport, Le programme FIFA Forward est conçu, selon l’instance dirigeante du football mondial, “pour fournir un soutien intégral et sur mesure à chacune des associations membres de la FIFA et des six confédérations”.

Ce programme est basé sur trois grands principes : plus d’investissement, plus d’impact, plus de supervision. “Son objectif est d’améliorer la manière dont nous développons et soutenons le football dans le monde afin que notre sport exprime pleinement son potentiel dans chaque pays et que tout un chacun puisse le pratiquer sans restriction aucune”, précise la Fifa.

Au niveau de la Fédération Malienne de Football, le Programme “Fifa Forward” a été confié à un jeune gestionnaire qualifié et très rigoureux, Aguibou Bah. “Je remercie le président de la Fémafoot pour avoir placé sa confiance en moi pour gérer ce programme. Dieu merci, nous sommes sur le bon chemin pour la réussite du projet de construction du Centre Technique national moderne dont les travaux avancent aujourd’hui à hauteur de souhait. En fait, nous travaillons sans bruit. Puisque pour nous, le plus important, c’est le résultat final”, murmure Aguibou Bah, qui suit de très près ce projet nuit et jour.

S’agissant du Centre Technique national moderne, le maître d’œuvre du projet est “Souma et Associés”, une structure d’architecture et d’urbanisme très respectueuse dirigée par Soumaïla Boubacar Maïga. Elle a déjà montré ses preuves à travers la réalisation de nombreux projets. C’est dire que la Fédération Malienne de Football ne s’est pas trompée en choisissant cette structure, qui envisage de réaliser le projet dans un délai de 18 mois. Selon nos informations, les travaux sont réalisés à hauteur de 5%.

Construit sur une superficie de 20 hectares, le Centre Technique moderne comprend un hôtel 4 étoiles en R+5

– 2 dortoirs en bâtiment R+2 pour abriter l’académie nationale (garçons et filles)

– 1 bloc amphithéâtre de 200 places

– des salle de formation, infirmerie en bâtiment R+1

– 1 bloc administratif en bâtiment R+1

– logement des cadres en bâtiment R+1

– 1 salle de mise en forme avec une piscine chauffante

– 3 terrains (2 gazons naturels, 1 gazon artificiel)

– des vestiaires en bâtiment RDC

Ce n’est pas tout. Ce Centre accueillera aussi l’Académie nationale de football qui est un programme d’assistance technique, élaboré par la Fédération Malienne de Football en collaboration avec la FIFA et la Fédération Française de Football.

Le ministre Mossa Ag Attaher et le Président de la Fémafoot, Mamoutou Touré dit Bavieux étaient visiblement très heureux lors de la pose de la première pierre avec le président de la Fifa, Gianni Infantino. “C’est un jour historique pour le football malien et pour le Mali. C’est un jour de fête et de remerciement. Je vais remercier le ministre de la Jeunesse et des Sports, le Président de la Fémafoot. Nous, en tant que Fifa, sommes aux côtés du Mali et nous donnons notre petite contribution, en agissant avec des faits et des actions. Quand on voit le projet de ce Centre Technique, quand on voit en quelques mois ce qu’on a pu faire pour le mettre sur pied, quand on voit ce que le ministre a employé pour obtenir cette surface importante, je pense qu’on peut être fier, heureux et regarder le futur du football malien avec optimisme”, a déclaré Gianni Infantino lors de la cérémonie. Notons que le terrain qui abrite le Centre Technique national a été offert par l’Etat malien. Et la Fédération Malienne de Football contribue aussi à hauteur de 2%.

El Hadj A.B. HAIDARA

Projet de construction de sièges des ligues régionales : Bientôt le démarrage des travaux de Sikasso et Gao

Deux ligues régionales de football à savoir Sikasso et Gao seront bientôt dotées d’un nouveau siège grâce à la Fédération Malienne de Football. Le démarrage des travaux est imminent. Déjà, le responsable du projet au niveau de la Fémafoot, Aguibou Bah, a inspecté le terrain qui doit abriter le siège de Sikasso.

Autre projet ambitieux du président de la Fédération Malienne de Football, Mamoutou Touré dit Bavieux, c’est de doter chaque ligue régionale de football d’un nouveau siège flambant neuf. Il avait pris cette promesse lors sa campagne pour la présidence de la Fémafoot. Aujourd’hui, on peut dire sans risque de se tromper que ce projet est devenu une réalité : les ligues de Sikasso et Gao bénéficient de ce projet. Pour ce faire, un Plan architectural a été harmonisé pour toutes les ligues. Cela afin de constituer un symbole d’identité du siège de l’administration du football dans chacune des régions du Mali. Il s’agit d’un bâtiment R plus 1 avec toutes les commodités requises pour que l’administration puisse faire son travail dans de meilleures conditions possibles. L’un des critères pour bénéficier de ce projet, est que la ligue doit disposer d’un terrain avec le Titre Foncier en son nom. Malheureusement, certaines ligues sont confrontées à ce problème.

Déjà, les présidents des ligues de Sikasso et Gao se disent très heureux d’avoir bénéficié. “Nous remercions sincèrement le Comité Exécutif de la Fédération Malienne de Football pour la construction d’un siège pour nos ligues. Le Président de la Fémafoot, Mamoutou Touré dit Bavieux, avait promis cela lors de sa campagne. Aujourd’hui, ce projet est en train de se réaliser à hauteur de souhait. Les travaux de Sikasso seront bientôt lancés. Tout est fin prêt pour que les travaux puissent se terminer le plutôt possible”, nous a révélé Mamby Diaby dit Kélé, président de la Ligue de football de Sikasso.

El Hadj A.B. HAIDARA

Mamby Diaby dit Kélé, président de la ligue de football de Sikasso :

“Le bilan de Bavieux Touré est satisfaisant. Le CE de la Fémafoot est à féliciter pour avoir pu amener une relative accalmie”

Dans le cadre du 3e anniversaire de l’élection de Mamoutou Touré dit Bavieux à la tête de la Fédération malienne de football (29 août 2019-29 août 2022), nous avons donné la parole au président de la Ligue régionale de football de Sikasso, Mamby Diaby dit Kélé. Selon lui, le bilan des trois ans est satisfaisant. Raison pour laquelle, il a tenu à féliciter le comité exécutif de la Fémafoot d’avoir pu tenir toutes ses compétitions nationales toutes catégories confondues.

Aujourd’hui-Mali : Comment se porte aujourd’hui la Ligue régionale de football de Sikasso

Mamby Diaby dit Kélé : La Ligue régionale de football de Sikasso se porte bien. Elle a tenu toutes ses réunions statutaires et tous les procès-verbaux ont été déposés au secrétariat de la Fédération malienne de football. Mieux, le courant passe très bien entre les membres du bureau d’une part et d’autre part entre le bureau de la ligue et ceux des districts de football…

Bavieux Touré vient de souffler ses 3 ans à la tête de la Fémafoot, quel jugement portez-vous sur cet anniversaire ?

Le comité exécutif de la Fédération malienne de football avec à sa tête Mamoutou Touré dit Bavieux est à féliciter pour avoir pu amener une relative accalmie entre les acteurs du football et avoir pu tenir toutes ses compétitions nationales toutes catégories confondues. Nous étions à toutes les phases finales des compétitions internationales. Malgré notre absence dans le lot des équipes qualifiées pour la Coupe du monde Qatar 2022, le bilan de Bavieux est satisfaisant.

Êtes-vous satisfait du bilan des 3 ans d’exercice ?

Évidemment, nous sommes satisfaits du bilan de Bavieux…

La pose de la première pierre du Centre Technique national moderne à Bamako (un centre qui va faire avancer le football malien dans un proche avenir) avec ses multiples atouts ; le démarrage imminent des travaux de construction du siège de la Ligue régionale de football de Sikasso et qui se poursuivra dans toutes les autres régions sont des motifs de satisfaction.

Aujourd’hui, quels sont vos rapports avec la Fémafoot ?

La Ligue régionale de football de Sikasso a toujours eu de très bons rapports avec les différents comités exécutifs de la Fédération malienne de football car pour nous une fois les élections terminées, place au travail…

Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontées ?

Notre difficulté est la faiblesse de nos moyens financiers. La subvention allouée par le comité exécutif est très insuffisante pour que nous puissions bien mener nos activités… Les recettes des matches arrivent à peine à supporter les charges d’organisation des matches. Et sans oublier le manque de sponsors.

Et quelles sont les perspectives au niveau de la Ligue ?

Recherche de sponsors pour accroître nos ressources financières afin d’organiser les compétitions de toutes les catégories (championnat régional des cadets, des junior). La construction d’un siège pour la Ligue avec l’aide de la Fédération malienne de football.

Quels sont les projets qui vous tiennent à cœur pour mieux développer le football sikassois ?

C’est vraiment la formation à tous les niveaux : administrateurs, arbitres, entraîneurs, presse sportive. Il s’agit aussi de l’organisation des compétitions des cadets et juniors

Quel message avez-vous à lancer au monde du football ?

Mon vœu le plus ardent est de voir les acteurs du football ensemble en une famille soudée comme par le passé… Que nous puissions bannir à jamais de notre sport roi l’idée de clan… !

Réalisé par El Hadj A.B. HAÏDARA

Rafan Sidibé, president du mouvement pour la sauvegarde de la pratique du sport au Mali :

“J’avoue que le premier point positif de Bavieux est la reprise du championnat et la Coupe du Mali”

A mon avis, ce n’était pas évident de réaliser de grandes performances parce qu’il est venu à l’issue d’une crise qui a pratiquement duré plus de 4 ans. Cependant, Dieu a fait que Mamoutou Touré dit Bavieux et son équipe ont pu faire beaucoup de choses, notamment la reprise des compétitions. Nous, les anciens joueurs, avons toujours prôné la reprise de différentes compétitions de football. J’avoue que le premier point positif de Bavieux, c’est la reprise du championnat et la Coupe du Mali parce que cela touche directement les joueurs”.

Baba Cissouma, journaliste sportif et DG de la Radio Maliba FM :

“Avec Bavieux, c’est le Mali qui fait son retour au plus haut sommet du football mondial”

Les trois ans de gestion de Mamoutou Touré dit Bavieux à la tête de la Fédération malienne de football sont très faciles à expliquer. Il est arrivé aux affaires le 29 août 2019 et aujourd’hui, il a trois (3) ans de gestion et je crois qu’il a fait trois années positives à la tête du football malien. D’abord, je prends l’organisation des compétitions. Depuis son arrivée, les compétitions nationales sont régulièrement organisées à savoir le championnat national (hommes et dames), la Coupe du Mali (hommes et dames) et les phases des montée en premières divisions. D’ailleurs, la saison 2021-2022 a été une année exceptionnelle parce que la Fémafoot a organisé un championnat national de première division avec 18 équipes, une grande première au Mali qui plus est, en poule unique et en aller et retour. Au-delà de la bonne organisation de la compétition nationale, il y a également l’aspect formation et surtout la réforme des textes. Les statuts ont été renouvelés avec les statuts-types des ligues régionales. Ces statuts ont été votés le 19 mars 2022 et cela a eu l’avantage de mettre toutes les ligues régionales dans un statut-type. Au-delà des réformes des textes, il y a eu la formation, c’est-à-dire la formation des entraîneurs, de l’administration et des journalistes sportifs.

Durant ces trois années, il y a eu une certaine progression de Mamoutou Touré dit Bavieux lui-même. Quelque temps après son arrivée à la tête de la Fémafoot, il a été élu au Conseil de la Fifa, le gouvernement du football mondial. Avec Bavieux, c’est le Mali qui fait son retour au plus haut sommet du football mondial après Amadou Diakité qui l’a quitté en 2006. Avec ce statut du membre du Conseil de la Fifa, il est membre de droit du Comité Exécutif de la Confédération africaine de Football (CAF). Entre-temps, il avait été élu au Comité exécutif du l’UFOA-A. Je crois que le Mali est de retour sur la scène internationale. Je pense que nous pouvons également dire que les finances au niveau de la Fémafoot ont été bien améliorées”.

Issa Sidibé, président de la Ligue du football du district de Bamako :

“Malgré les difficultés, la Fémafoot dirigée par Bavieux a pu organiser les différentes compétitions de football”

J’avoue que le contexte dans lequel Mamoutou Touré dit Bavieux a pris les rênes du football malien n’était pas tellement favorable parce que c’était après une crise de plus de 4 ans. Il faut rappeler que cette crise a secoué tous les segments du football malien. Alors, ses premiers actes étaient axés sur la réconciliation et le vivre ensemble de tous les acteurs du football. Pour la réconciliation, il a fait beaucoup de choses, mais jusqu’à présent les principaux acteurs doivent se donner la main et regarder dans la même direction. Malgré toutes les difficultés, la Fédération malienne de football a pu organiser conformément les différentes compétitions de football (championnat national et la Coupe du Mali). Cette année, le champion du Mali a empoché la plus grosse somme qui n’avait jamais été mise à la disposition d’un club champion au Mali. Cela est à l’actif de la Fédération, mais également des sponsors qui l’accompagnent notamment Orange-Mali, PMU-Mali et Petro-Bama.

Durant les trois années, nous pouvons dire effectivement en matière de subvention, que les ligues ont bénéficié de la subvention habituelle de la fédération. Mais, cela n’est pas assez et nous profitons de l’occasion pour demander plus.

Au niveau de la Ligue de football du District de Bamako, nous avons tout récemment bénéficié de matériels de bureau (des tables et des chaises) de la part de la Fémafoot et nous tenons ici à l’en remercier. Au-delà de cela, la Fédération malienne de football nous a chargés d’organiser la compétition des jeunes”.

Réalisé par Mahamadou TRAORE

Issa Kolon Coulibaly, président de l’Association des entraîneurs de football du Mali :

“Grâce au CE de la Fémafoot, le football malien est respecté et considéré sur le plan continental”

Si je dois donner mes impressions sur la gestion des trois (3) ans du Comité exécutif de la Fémafoot dirigé par Mamoutou Touré dit Bavieux, je dirais que pour un premier mandat, il y a eu de l’évolution. Nous avons remarqué qu’il veut faire de bonnes choses pour l’intérêt du football malien. Lorsqu’il prenait cette Fédération, cela trouvait que le football malien venait de sortir d’une crise de 4 à 5 ans. Cette crise a beaucoup joué sur le tissu social, sportif et même économique du football malien.

Personnellement, je note que Mamoutou Touré dit Bavieux veut rendre au football malien ses lettres de noblesse et cela à travers plusieurs actions positives. Il est important de souligner que sans cohésion et l’entente autour du football, il sera très difficile de développer la discipline. Aujourd’hui, Mamoutou Touré dit Bavieux a besoin de cela afin qu’il puisse amener le football malien au sommet. Aujourd’hui, grâce au CE de la Fémafoot, le football malien est respecté et considéré sur le plan continental. Maintenant, sans une stabilité au sein de cette Fédération, il sera très difficile d’avoir ce que nous recherchons”.

Réalisé par Mahamadou TRAORE

Oumar Baba Traoré, président de l’Association des journalistes sportifs du Mali (AJSM) :

“Aujourd’hui, nous pouvons dire que le partenariat Fémafoot-AJSM se porte très bien”

Je tiens tout d’abord à souhaiter joyeux anniversaire d’élection au président de la Fédération malienne de football, Mamoutou Touré dit Bavieux et à l’ensemble du Comité Exécutif.

Chaque fois qu’il y a anniversaire, c’est le lieu également de faire un bilan du parcours. En tout cas, nous pouvons dire qu’en trois (3) ans, le partenariat Fédération malienne de football et l’AJSM se porte à merveille. A titre de rappel, dès les premières heures après sa prise de fonction, Mamoutou Touré dit Bavieux est venu nous rendre visite au siège de l’AJSM pour s’enquérir de nos conditions de travail. Quelques semaines après cette visite, il nous a offerts du matériel informatique et bureautique. Aujourd’hui, nous pouvons dire que c’est grâce à lui que l’AJSM est bien équipée. Toujours à l’actif de ce partenariat entre Fémafoot et l’AJSM, il y a eu une formation à l’intention des journalistes sportifs sur les accréditations en marge de la Can, Cameroun-2021 qui a été sanctionnée par un grand dîner gala.

L’un des points culminants de ce partenariat a été l’appui historique de la Fémafoot à l’AJSM pour un montant de 10 millions de F CFA pour la participation des journalistes sportifs à la Coupe d’Afrique des nations, Cameroun-2021. Aujourd’hui, nous pouvons dire que le partenariat Fémafoot-AJSM se porte très bien. C’est vrai qu’il y a des difficultés, mais cela n’empêche de positiver et dire qu’à la date d’aujourd’hui, il y a le dialogue, la concertation et l’esprit partenarial entre les deux entités. Au-delà de l’AJSM, la Fémafoot s’est beaucoup appesantie sur la presse sportive de façon générale. Je profite de l’occasion pour saluer la création d’un site web et d’une page Facebook afin que les journalistes puissent être informés en temps réel sur les activités de la Fémafoot. Il faut ajouter à cela, la multiplication des conférences de presse des différents sélectionneurs nationaux et du président de la Fémafoot pour donner des informations claires aux journalistes”.

Réalisé par Mahamadou TRAORE

