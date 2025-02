Pour présenter les plans de préparation des sélections nationales U17, séniors hommes et dames, le comité exécutif de la Fédération malienne de football a tenu une conférence de presse le samedi en milieu de matinée à la Maison de la Presse. Pour l’occasion, étaient devant les journalistes sportifs, Modibo Coulibaly (3ème vice-président), Sidy Bekaye Magassa (Secrétaire général) et Abdoulaye Broulaye Konaté (Président de la Commission-média).

Une première. La tenue d’une conférence de presse de la Fédération Malienne de Football à la Maison de la Presse. « Nous le faisons par ce que nous pensons que c’est nécessaire d’avoir l’adhésion de tout le monde par rapport à la préparation de nos équipes nationales » a justifié de prime abord, le 3ème vice Pdt de la FMF, Modibo Coulibaly, avec l’argumentaire que la salle de la FMF ne peut pas contenir un grand nombre de journalistes comme c’est le cas ce matin.

Cette conférence de presse s’est tenue en trois temps forts : le propos liminaire du 3ème vice pdt de la Femafoot, les questions des journalistes et les réponses à ces questions.

Dans sa déclaration liminaire, le principal conférencier, Modibo Coulibaly, après avoir remercié la presse pour cette grande mobilisation a tenu à mettre l’évènement dans son contexte. A savoir : faire connaître aux journalistes sportifs le programme de préparation des différentes sélections nationales et recueillir leur expertise pour mieux améliorer ce qui doit être ajusté. « Nous pensons que c’est très important de réussir ces échéances pour le football malien et pour le peuple malien » a signifié le Pdt Coulibaly.

A noter que le programme de préparation dont il s’agit, concerne essentiellement trois sélections nationales : U17, les Aigles hommes et dames.

Les U17 préparent la CAN de leur catégorie, prévue au Maroc du 30 mars au 19 avril 2025. Quant aux Aigles Dames, elles préparent elles aussi la prochaine CAN, toujours au Maroc du 5 au 26 juillet prochain, de même que le dernier tour des éliminatoires de la CAN 2026 contre le Gabon. Enfin, les Aigles séniors affutent leurs armes pour les éliminatoires du mondial 2026 dans le groupe I contre respectivement les Comores (21 mars et 5 septembre), la RCA (25 mars), le Ghana (8 septembre), le Tchad (10 octobre) et le Madagascar (le 13 octobre). Et surtout la prochaine CAN au Maroc (du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026).

En vue donc de mieux aborder toutes ces échéances, la FMF a concocté un programme de préparation soumis à l’attention du ministère de tutelle.

Les U17 en Arabie saoudite et les Aigles Dames à Libreville

Pour l’équipe nationale cadette, à savoir les U17, le 3ème vice-pdt de la FMF a signalé que la fédération a élaboré un programme de préparation en quatre phases. Les deux premières en cours (au stade Mamadou Konaté pour trois jours d’entrainement et celui de Kati pour deux jours de séance par semaine) sont prises en charge par elle. Quant aux autres phases de préparation, elles seront prises en charge par l’Etat. A cet effet, il a affirmé qu’ils sont en pourparlers avec leurs partenaires saoudiens afin que cette sélection puisse boucler sa préparation en Arabie Saoudite avant de rejoindre le royaume chérifien. En outre, avant cela, Modibo Coulibaly a indiqué qu’ils sont en train de négocier un match amical soit avec le Burkina Faso ou la Côte d’Ivoire.

Pour ce qui est de l’équipe nationale féminine qui doit affronter son homologue du Gabon dans le cadre du premier tour des éliminatoires de la CAN 2026 le 20 février prochain, son regroupement se fera sur place à Libreville. « Cela s’explique par le fait que la plupart des joueuses de cette sélection viennent de l’extérieur » a expliqué le conférencier.

Le programme de préparation des Aigles soumis à la DNSEP

Cette feuille de route du sélectionneur des Aigles, Tom Sainfiet, a dit le président Coulibaly, couvre toute l’année 2025.Notamment, les éliminatoires de la coupe du monde 2026 et la prochaine CAN au Maroc. Un document, affirme-t-il, qui a été déjà envoyé à la Direction nationale des sports et de l’éducation physique (DNSEP) pour étude et pris en charge par le ministère des sports. En attendant, il a fait savoir que lors des dates FIFA de juin, les Aigles pourront prendre part à un tournoi de préparation soit en Arabie saoudite ou au Maroc. « A partir de novembre, nous allons commencer la préparation de la CAN qui débute en décembre où le Mali fera sa première sortie le 22 décembre contre la Zambie » a dévoilé le 3ème vice-pdt de la FMF, sans manquer de signifier que tout cela n’est que des prévisions. « Avec l’aide du département, nous pensons que tout cela pourra se réaliser pour le bonheur du football malien. Car une équipe nationale c’est la préparation. Lorsque cela se passe bien, les joueurs seront tranquilles dans leurs têtes et tout sera possible » a synthétisé le conférencier. Avant de signifier que dans le cadre de cette préparation, leur rôle concerne les aspects techniques et le reste, à savoir, les aspects financiers relèvent de l’Etat.

En somme, Modibo Coulibaly a fait savoir que les objectifs sont clairs : « Nous nous préparons pour aller à ces compétitions afin de remporter la coupe » .

Un cadre de partenariat serein entre la Femafoot et le ministère des Sports

Lors de la séance des questions, certains journalistes ont voulu savoir l’état de la collaboration entre la Fédération malienne de football et le ministère des Sports. Cela, après, la publication d’une lettre de la DNSEP condamnant la femafoot de ne pas tenir régulièrement ses réunions.

En réponse, Modibo Coulibaly s’est montré flegmatique. Par rapport au premier sujet, relatif à l’incrimination de la DNSEP à l’encontre de la FMF, il a dit ceci : « Pour cette correspondance, moi je remercie plutôt le Directeur national des sports. Par ce que pour moi, il a magnifié le comité exécutif. Pourquoi ? Sur les 120 articles qui font les statuts qui régissent le comité exécutif, il trouve que nous respectons les 119 autres. Donc, le 120ème qui n’est pas respecté n’est autre chose que de faire des réunions. Sauf que nous faisons des réunions, seulement nos PV ne vont pas à la DNSEP. Et de deux, nous pensons que ce n’est pas la fréquence des réunions qui détermine le développement du football… ».

Par la suite, le responsable fédéral a témoigné sur le cadre de bonne collaboration qui existe entre la femafoot et la DNSEP, par ricochet le ministère des sports. A cet effet, il s’est exprimé en ces termes : « entre la FMF et la DNSEP, il n’y a aucun problème. C’est la Direction de tutelle que nous avons. Et nous travaillons quotidiennement avec eux. ».

Moustapha Diawara

Commentaires via Facebook :