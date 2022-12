Parmi les six candidats à l’élection de la Fédération Malienne de Basket-ball prévue pour le 30 décembre prochain, Me Jean Claude Sidibé est le grand favori. C’est le candidat idéal pour diriger le basket-ball malien aujourd’hui. En un mot, il est l’homme de la situation.

On connait depuis le 10 novembre 2022, les candidats pour l’élection à la présidence de la Fédération Malienne de Basket-ball dont les travaux sont prévus pour le 30 décembre prochain. Ils sont au total six postulants pour briguer la présidence. Il s’agit de Me Jean Claude Sidibé, Moussa Ismaïla Touré, Djibrilla Alhadji Cissé, Alkaya Touré, Souleymane Coulibaly et Moustapha Touré.

Parmi eux, Me Jean Claude Sidibé sort du lot comme étant le grand favori. Son statut d’ancien président de l’instance dirigeante de la balle au panier au Mali (2014-2018) sera un grand atout pour bénéficier du soutien des différentes ligues régionales. Son passage à la tête de la fédération a été un bon souvenir pour les amoureux du basket-ball malien. En un mot, ce fut un grand succès en termes de résultats enregistrés sur le plan international avec de nombreuses médailles des sélections nationales féminines : Championne d’Afrique Juniors Egypte en 2014, Championne d’Afrique cadette Madagascar 2015, Médaille d’or des 11èmes Jeux Africains Brazza 2015, Championne d’Afrique U16 Filles Mozambique en 2017 et Iles Maurice en 2017. Sans oublier d’autres titres remportés dans certaines catégories comme 3×3.

En termes de renforcement des capacités de l’administration du basket-ball malien, Me Jean Claude Sidibé et son équipe ont pu organiser plusieurs stages de formation à l’intention des arbitres, des entraîneurs et même à l’intention de la presse sportive malienne sur les lois des jeux.

“Nous sommes convaincus que Me Jean Claude Sidibé est aujourd’hui le candidat idéal pour la Fédération Malienne de Basket-ball. Son retour sera donc bien pour que le Mali puisse retrouver sa place au niveau du basket-ball africain. C’est vraiment un passionné de la discipline, qui vient pour apporter sa touche et non pour l’argent. Voilà pourquoi, nous avons décidé de soutenir Jean Claude Sidibé”, nous a confié un président de ligue.

Depuis la validation des candidatures, Me Jean Claude Sidibé a choisi de faire une campagne civilisée en rencontrant les ligues pour expliquer son programme. “Je pense que Me Jean Claude Sidibé dispose de meilleur programme pour sortir le basket-ball malien de l’ornière. Et nous avons été convaincus de ce qu’il veut apporter à notre basket-ball. Donc, nous sommes partants pour lui”, précise un autre responsable d’une ligue.

Notons que Me Jean Claude Sidibé est diplômé d’une maitrise en Droit Privé, option sciences juridiques de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) depuis 1989 avant d’être Assistant au département Etudes et Recherches Sciences Juridiques de 1992 à 1997. Il est également détenteur d’un Diplôme d’Etudes Supérieures en Management option “Banques et Systèmes Financiers” de l’Université Paris I Panthéon Sorbonne et d’un diplôme obtenu au Centre d’Etudes Financières Economiques et Bancaires de Marseille option Banque.

Comme expérience professionnelle, Me Jean Claude Sidibé a servi à la Bank Of Africa Mali comme Responsable adjoint du département juridique, au Tribunal de Commerce de Bamako comme Juge consulaire et Conseiller juridique à la société Holding Cofipa et à la Banque Régionale de Solidarité.

C’est en 2006 qu’il est inscrit au Barreau du Mali après son Certificat d’Aptitude à la profession d’Avocat. Il créa par la suite son propre Cabinet dénommé “JCS Conseils Avocat Associés”.

Cadre valeureux et très respectueux, Me Jean Claude Sidibé fut deux fois ministre de la République sous feu Ibrahim Boubacar Kéïta. D’abord, ministre des Sports de décembre 2017 à mai 2019 et ministre en charge de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du 5 mai 2019 au 11 juin 2020. Il a été toujours considéré comme l’un des meilleurs membres du gouvernement. Depuis le 26 octobre 2022, Me Jean Claude Sidibé est le nouveau Président du Conseil d’Administration de l’ASAM-Mali.

El Hadj A.B. HAIDARA

