Demain vendredi 30 Août 2019, en Chine, sauf cataclysme, notre compatriote Hamane Niang, président de FIBA Afrique, sera élu président de la Fédération Internationale de Basket Mondiale.

L’élection de FIBA Monde, faudrait-il le rappeler, n’est pas entourée de beaucoup de mystères et d’inconnues comme nous le voyons au niveau du football. Parce qu’étant désormais faite de façon tournante. Cette année, c’est le tour de la l’Afrique. Etant donc le président de FIBA Afrique, à la demande de ses compatriotes de Fiba Afrique, de présenter sa candidature, aucune ombre, saut tremblement de terre, ne s’oppose à son élection demain en Chine lors de cette élection. Car, l’Afrique part d’une seule et voie, part soudée en bloc, non divisée. Seule chose qui pouvait donner l’insomnie et des soucis par rapport à sa candidature. En fin juin 2019, à Sheraton Hôtel de Bamako, le du congrès FIBA Afrique de Bamako a entériné officiellement la candidature de Hamane Niang. Avant, entouré de ses amis, parents, et certains membres de FIBA Afrique, Hamane Niang, avait annoncé à la presse, à Sheraton Hôtel, son intention de briguer le perçoir de Fiba Monde. « C’est avec un grand plaisir et avec humilité que je vous annonce officiellement ma candidature au poste du président FIBA Monde », avait déclaré Hamane Niang à la presse, le 20 dernier. Et d’ajouter que sa candidature n’allait être possible sans le soutien de taille de ses compatriotes de Fiba Afrique. «L’élection de FIBA Monde est tournante. Cette année, c’est le tour de l’Afrique. Mais nos statuts disent qu’il faut une élection pour porter la candidature d’un candidat. C’est pourquoi un congrès est tenu de weekend à Bamako par FIBA Afrique pour choisir un candidat. Je rappelle que ma candidature a été soutenue d’abord par mes collègues de FIBA Afrique avant que je ne sois devant vous aujourd’hui. Clin d’œil à eux en première position », avait indiqué le président de FIBA Afrique.

En me laissant me présenter pour le compte de l’Afrique, dit Hamane Ninag, mes collègues ont prouvé que l’intérêt général prime sur l’intérêt individuel. Je ne saurais passer sans faire mention au secrétaire général de FIBA Afrique Alphonse Bilé. C’est après avoir eu cette certitude de mes pairs du continent africain, que j’ai pris mon bâton de pèlerin pour retourner au bercail, demander le soutien des plus hautes autorités qui l’avaient fait en 2014 pour que je brigue la présidence de FIBA Afrique», disait Hamane Niang.

Avec ces propos, l’on peut dire sans risque de se tromper que l’élection de Hamane Niang ne souffre d’aucun obstacle. On ne peut que lui souhaiter bon vent dans sa nouvelle fonction.

Hadama B. Fofana

