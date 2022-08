Le sélectionneur des aigles locaux du Mali, Nouhoum Diané, a dévoilé, le mercredi 24 août 2022 au siège de la FEMAFOOT, la liste de ses aigles pour la double confrontation contre la Sierra Léone, le dimanche 28 août 2022 à Monrovia, et le samedi 03 septembre à Bamako. Nouhoum Diané, dans sa logique de la reconstruction de l’équipe, a convoqué 23 joueurs constitués majoritairement de jeunes aux dents longues qui comptent donner un nouveau visage au football malien.

Cette double confrontation entre Maliens et Sierra leonais rentrant dans le cadre du dernier tour qualificatif pour le Championnat d’Afrique des Nations 2023 en Algérie. Les aigles locaux, vice-champions d’Afrique, n’ont pas disputé le premier tour à cause de leur statut. Cette double confrontation peut être une occasion pour les protéger de Nouhoum Diané de valider leur ticket pour aller confirmer en Algérie à condition de gagner à Monrovia, le 28 août et de rééditer cet exploit quelques jours plus tard à Bamako, le 03 septembre. Le sélectionneur des Aigles locaux du Mali, Nouhoum Diané, a dévoilé une liste de 23 joueurs constituée par des jeunes qui sont en train d’écrire une nouvelle page de leur jeune carrière dans le nid des aigles locaux. Voici la liste des Aigles convoqués par le sélectionneur du Mali :

Gardiens : Germain Berthé (AS Réal) ; Youssouf Koita (Djoliba AC) et Aboubacar Doumbia (AFE).

Les défenseurs : Sékou Diarra (Djoliba AC) ; Dramane Traoré (Onze créateurs) ; Ousmane Diallo (Djoliba AC) ; Souleymane Coulibaly (AS Réal) ; Mohamed Camara (AS Réal) ; Barou Sanogo (Djoliba AC) ; Emile Koné (AS Réal) et Mahamadou Camara (Yeelen O).

Les milieux : Aly Dessé Sissoko (Stade malien) ; Makan Samabaly (AS Réal) ; Oumar Camara (Djoliba AC) ; Fady Sidiki Coulibaly (Djoliba AC) ; Sékou Konaté (Stade malien) ; Nankoma Kéita (Djoliba AC) ; Ibourahima Sidibé (AS Réal).

Les attaquants : Moussa Diallo (LCBA) ; Djibril Coulibaly (Djoliba AC) ; Ousmane Kamissoko (AS Réal) ; Moctar Cissé (US Bougouni) ; et Hamidou Sinayogo (DJOLIBA AC).

On constate la présence d’une cuvée juvénile sur cette liste autour de laquelle le sélectionneur Diané compte bâtir une équipe performante tout en permettant au Mali d’aller à la conquête de la coupe d’Afrique sur le sol algérien. Le chemin d’Alger est encore loin, mais les Aigles locaux peuvent valider leur ticket s’ils parviennent à remporter cette double confrontation face à la sierra Leone.

Moussa Samba Diallo

Commentaires via Facebook :