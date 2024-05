En prélude à la double rencontre contre le Ghana, le 06 juin, et Madagascar, le 11 juin, comptant pour les éliminatoires (3e et 4e journée) de la Coupe du monde 2026, le sélectionneur national des Aigles, Éric Sékou Chelle, a dévoilé la liste des joueurs devant participer à ces deux rencontres. C’était au cours d’une conférence de presse, samedi, au siège de la fédération malienne de football.

Pour les rencontres contre le Ghana, le 06 juin à Bamako, et Madagascar, le 11 juin en Afrique du Sud, le coach Éric Sékou Chelle a retenu 28 joueurs. On retrouve sur cette liste deux joueurs du championnat national : N’Golo Traoré du Stade malien de Bamako et Aboubacar Diarra dit Sénior du Djoliba AC. Autre fait notable, la présence de deux nouveaux binationaux qui intègrent le nid des Aigles. Il s’agit de Mahamadou Camara (Quevilly Rouen Métropole, Ligue 2), Salim Diakité (Palerme en Série B en Italie).

Pour le reste, on retrouve tous les cadres comme Amadou Haïdara, Diadié Samassékou, Boubacar Kiki Kouyaté, Lassana Coulibaly, Mohamed Camara, Sékou Koïta, Kamory Doumbia, Djigui Diarra, Aliou Dieng, etc. Il faut aussi ajouter le retour de Adama Traoré dit Malouda, qui n’avait pas participé à la dernière coupe d’Afrique des Nations en raison d’une grave blessure. Suspendu pour quatre matchs par la CAF, le capitaine Hamary Traoré n’a pas été retenu par le sélectionneur malien. Comme lors du dernier rassemblement, Ives Bissouma et Adama Traoré Noss n’ont pas encore été convoqués.

Ces deux matchs sont très déterminants pour la suite des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. C’est ce qu’a souligné le sélectionneur des Aigles, qui a insisté sur la cohésion et la détermination du groupe. « Nous avons une équipe talentueuse et expérimentée. Chaque joueur a été choisi pour ses capacités spécifiques et son potentiel à contribuer aux succès des Aigles », a-t-il expliqué. Après deux journées, les Aigles occupent la 2e place avec 4 points à deux unités des Comores qui ont 6 points. Madagascar et le Ghana ont chacun 3 points, la République Centrafricaine avec 1 point est classée 5e et le Tchad avec zéro point ferme la marche.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

