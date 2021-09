Éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 : les Aigles tenus en échec par les Ougandais

Petit arrière-goût d’inachevé pour une victoire qui tendait les bras aux Aigles du Mali, mais ne crachons pas sur ce nul qui nous permet non seulement de tenir à distance nos poursuivants de 2 points, mais conforte notre position de leader du Groupe E.

À la décharge des enfants qui ont fait un long et épuisant voyage, veille de match, se sont greffées la pelouse extrêmement trempée pendant la première mi-temps, perdant leur football et surtout ce vol subi pendant le déjeuner, un vol de 4 000 dollars dans la chambre d’un joueur (retenu finalement sur le banc de touche) qui a fait déconcentrer la majorité de l’équipe en proie aux employés de l’Hôtel, situation vite maîtrisée par le président de la FEMAFOOT, à 3 heures du coup d’envoi.

Les aléas n’ont pas manqué pour ne pas perturber le mental des jeunes. Et sur lesquels, un point gagné à l’extérieur est important à prendre, en attendant la double confrontation du mois d’octobre contre le Kenya en aller et retour.

Le ministre des Sports Mossa Ag Attaher a rassuré des dispositions prises pour réussir ces matchs, ainsi que les retours contre le Rwanda et l’Ouganda. Le président de la FEMAFOOT Mamoutou Touré Bavieux s’est félicité que la route du Qatar soit toujours en ligne de mire et très bien possible. La preuve : on est premier de notre groupe pour jouer les matchs de barrage qualificatifs.

Moustaph Maïga

Commentaires via Facebook :