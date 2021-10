Eliminatoires du Mondial 2022 : le Mali a l’occasion de réaliser un grand coup

La sélection nationale de football reçoit le Kenya, ce jeudi 7 octobre, dans un match délocalisé à Agadir, au Maroc, pour cause de manque de stade homologué dans notre pays par la Confédération africaine de football (CAF), au compte de la 3è journée des éliminatoires de la Coupe du monde, Qatar 2022. 72 heures plus tard, c’est-à-dire, le 10 octobre, les deux équipes s’affrontent à Nairobi, la capitale du Kenya, dans le cadre de la 4è journée. Le Mali abordera les deux rencontres avec les faveurs du pronostic, mais les Aigles doivent trouver la solution à leur problème d’efficacité pour espérer venir à bout des Harembee stars. Lors des deux premières journées, le Mali avait battu le Rwanda (1-0) avant de faire match nul à l’Ouganda (0-0) alors que le Kenya a réalisé deux matches nuls à domicile contre l’Ouganda (0-0) et au Rwanda (1-1). Les Aigles mènent donc la course avec 4 points, à deux longueurs d’unités de leurs adversaires du jour, les Harembee stars (2 points), le Cranes d’Ouganda (2 points), tandis que le Rwanda ferme la marche avec un petit point. En cas de victoires a l’aller et au retour, le Mali fera un grand pas vers la qualification aux barrages des éliminatoires du Mondial. Pour les confrontations avec le Kenya, le sélectionneur national, Mohamed Magassouba, a convoqué 29 joueurs. La liste a été publiée vendredi dernier lors d’une conférence de presse au siège de la Fédération malienne de football.

On note le retour de quatre joueurs dont le milieu de terrain de Brighton Yves Bissouma, absent du groupe depuis octobre 2018, le défenseur du RC Lens Massadio Haïdara et l’attaquant de FC Nantes, Kalifa Coulibaly. Le défenseur du Standard de Liège Moussa Sissako fait figure quant à lui de nouvelle tête sur la liste. Le Franco-malien avait été convoqué en 2019 pour la CAN U23, Egypte 2019, mais il n’a pas été libéré par son club. Il sera cette fois-ci ben et bien présent dans la sélection nationale. Selon, nos informations, le staff technique des Aigles a également convoqué Lassine Sinayoko pour pallier d’éventuelles absences pour cause de blessure.

Ousmane CAMARA

LA LISTE DES JOUEURS CONVOQUES

Gardiens de but : Djigui Diarra (Young Africans, Tanzanie), Ibrahim Bosso Mounkoro (TP Mazembé, RD Congo), Mohamed Niaré (Stade malien), Ismaël Diarra Diawara (Malmo, Suède). Défenseurs : Hamari Traoré (Rennes, France), Falaye Sacko (Vitoria Guimarães, Portugal), Charles Traoré (FC Nantes, France), Mamadou Fofana (Amiens, France), Boubacar Kiki Kouyaté (Metz, France), Senou Coulibaly (Dijon, France), Massadio Haïdara (RC Lens, France), Moussa Sissako (Standard Liège, Belgique). Milieux de terrain : Diadié Samassékou (Hoffenheim, Allemagne), Cheick Doucouré (RC Lens, France), Amadou Haïdara (RB Leipzig, Allemagne), Lassana Coulibaly (Salernitana, Italie), Mohamed Camara (RB Salzbourg, Autriche), Adama Traoré (Hatayspor, Turquie), Aliou Dieng (Al Ahly, Egypte), Kouamé N’Guessan Rominigue (Troyes, France), Yves Bissouma (Brighton, Angleterre). Attaquants : Moussa Djénépo (Southampton, Angleterre), Moussa Doumbia (Reims, France), Ibrahima Koné (Sarspborg 08, Norvège), El Bilal Touré (Reims, France), Mahamadou Doucouré (Nîmes, France), Kalifa Coulibaly (Nantes, France), Kevin Zohi (Vizela, Portugal), Adama Traoré (Sheriff Tiraspol, Moldavie). Sélectionneur : Mohamed Magassouba.

