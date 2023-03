Eric Sékou Chelle, sélectionneur des Aigles du Mali : “J’ai eu l’assurance des autorités sportives que les joueurs vont être régularisés dans un bref délai”

Les Aigles du Mali et les Scorpions de la Gambie s’affrontent ce vendredi 24 mars 2023, avant de se retrouver à nouveau quatre jours après à Casablanca au Maroc. A 48 h de cette première rencontre, le sélectionneur national, Éric Sékou Chelle a convié le mercredi 22 mars dernier, à l’hôtel de l’Amitié, les journalistes sportifs pour une rencontre d’échange avant les deux rencontres. Au cours de cette rencontre, le sélectionneur national a précisé qu’il a eu l’assurance du ministre de la Jeunesse et des Sports que les joueurs vont être régularisés dans un bref délai.

Pour cette rencontre d’échange avec la presse sportive, le sélectionneur national était accompagné par les défenseurs des Aigles, Massadio Haïdara, Boubacar Kiki Kouyaté et le jeune milieu de Sheffield United, Ismaël Coulibaly. D’entrée de jeu, il a expliqué que l’objectif de cette rencontre est de créer un cadre d’échange avec les journalistes.

“Les journalistes jouent un grand rôle dans la préparation des rencontres de toute équipe. Le but de cette rencontre est d’échanger avec vous tous avant le match aller à Bamako parce qu’elle va me permettre de comprendre certaines choses qui vont sûrement m’aider dans la préparation de la rencontre face à La Gambie”, a-t-il précisé.

Concernant les primes des joueurs qui sont en retard de quelques mois, il a indiqué que les autorités sont à pied œuvre pour régler ce problème de primes. “J’ai eu l’assurance du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Mossa Ag Attaher et les autorités de la Transition que les joueurs vont être régularisés dans un bref délai. Quant à moi, je suis fixé sur la double confrontation face aux Scorpions de la Gambie. Il est important de souligner que lorsque je parle des primes, je parle de tout à savoir : les primes des joueurs et le salaire de l’entraineur. Aujourd’hui, je n’ai pas envie de créer une petite division entre l’équipe et les autorités sportives ainsi que les supporters. Depuis quelques jours, j’ai eu l’assurance de toutes les responsables sportives du pays par rapport aux primes des joueurs et mon salaire”, a-t-il laissé entendre.

Pour rassurer les supporters, Eric Sékou Chelle a indiqué que son équipe a bien travaillé ces derniers jours afin de gagner cette double confrontation des Aigles face aux Scorpions de la Gambie.

“La Gambie a une belle équipe, mais on essayera d’être plus fort qu’elle afin de remporter les trois points à domicile et à l’extérieur pour avoir notre ticket pour les prochaines échéances”, a-t-il exhorté.

Il faut rappeler que le Mali est le 1er du groupe G avec 6. Autrement dit, les Aigles vont valider leur ticket pour le dernier tour s’ils arrivent à gagner cette double confrontation

Mahamadou Traoré

