Les derniers matchs retours des quarts de finale de la Ligue européenne des champions se sont disputés en milieu de semaine passée. A l’issue de ces rencontres, le tableau des demi-finales s’affiche complet avec deux belles affiches pour les deux tickets de la finale prévue pour 1er juin 2024 au Stade de Wembley à Londres en Angleterre. L’occasion était ainsi bonne pour l’Uefa, instance organisatrice de la compétition, de revenir sur les circonstances de qualification de ses quatre meilleurs clubs de la saison.

Depuis mercredi (10 avril) soir, on connaît les noms des quatre clubs qualifiés pour les 1/2 finales de l’UEFA Champions League. En effet, Bayern Munich, et le Réal Madrid, tombeur d’Arenal et Manchester City ont rejoint le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund qui avaient, plutôt, éliminé le FC Barcelone et l’Atlético Madrid. Dans la foulée de la fin des derniers matchs des quarts, l’UEFA a publié le calendrier des 1/2 finales. Les Bavarois accueilleront les Merengues à l’Allianz Arena le mardi 30 avril. Le match retour au Santiago-Bernabéu aura lieu le mercredi 8 mai. De son côté, le Paris Saint-Germain se déplacera au Signal Iduna Park pour défier le BVB le 1er mai. Les hommes de Luis Enrique auront l’avantage de recevoir au Parc des Princes lors de la manche retour prévue le 7 mai.

Lunin éclipse City

Le fait que Carlo Ancelotti, entraîneur du Réal Madrid, se soit dit « totalement convaincu » que le Real Madrid se qualifierait aux tirs au but à City en dit long. C’est un compliment pour le gardien Andriy Lunin, dont les arrêts sur Bernardo Silva et Mateo Kovačić ont permis aux Blancos de remporter la victoire par 4 tab à 3 après un score final de 1-1 à l’issue du temps réglementaire. A l’aller jouer en Espagne, les deux équipes avaient fait match nul (3-3).

Sabitzer hisse Dortmund dans le dernier carré

« C’était la chose la plus folle, la plus trépidante, la plus belle, la plus effrayante, la plus joyeuse de toute l’histoire de l’humanité », s’est exclamé le compte X officiel de Dortmund après l’épuisante victoire de 4-2 contre l’Atlético. Mené 2-1 à l’aller, le BVB a craint le pire lorsque Marcel Sabitzer a laissé passer une occasion, mais l’Autrichien a offert ensuite une passe décisive à Ian Maatsen pour permettre au BVB de prendre l’avantage 2-0, puis a offert un troisième but à Niclas Füllkrug après que l’Atleti a ramené le score à 2-2, avant d’inscrire lui-même le quatrième but décisif.

Guerreiro symbole bavarois

L’expérience a fait la différence lors de la victoire du Bayern sur Arsenal, dont l’attente d’un premier titre en Ligue des champions se prolongera. Les Bavarois, en quête d’une septième couronne européenne, se sont montrés à la hauteur en seconde période, grâce à un coup de tête décisif de Joshua Kimmich. Mais il faut aussi féliciter l’entraîneur Thomas Tuchel pour son superbe plan de jeu dans lequel Raphaël Guerreiro, qui n’est pas toujours un titulaire indiscutable, a été placé au milieu gauche pour contrer le prodigieux flanc droit d’Arsenal. C’est sur un centre de l’ancien Lorientais, champion d’Europe avec le Portugal, que Kimmich a ouvert le score pour une victoire de 1-0 après le 2-2 du match aller.

Paris réussit l’exploit

Jusqu’à la victoire parisienne, aucune équipe française ne s’était qualifiée en Ligue des champions après avoir perdu le match aller à domicile. Paris l’a fait à Barcelone (2-3, 4-1), à l’Estadi Olimpic Lluis Companys. Ousmane Dembélé, Vitinha et Kylian Mbappé (double) ont mis fin à la série noire. Ce qui a donné lieu à de grandes célébrations parmi les joueurs parisiens. « Le meilleur sentiment que l’on puisse ressentir en tant que joueur ou entraîneur est de voir que son travail rend les gens heureux », a déclaré Luis Enrique, le coach du PSG et ancien coach et joueur du Barça, à la fin de la rencontre. « Ce sentiment n’a pas de prix. »

Alassane

Calendrier des 1/2 finales

Matchs allers

Mardi 30 avril

Bayern Munich – Real Madrid

Mercredi 1er mai :

Borussia Dortmund – Paris Saint-Germain

Matchs retours

Mardi 7 mai

Paris Saint-Germain – Borussia Dortmund

Mercredi 8 mai

Real Madrid – Bayern Munich

Commentaires via Facebook :