Le terrain de sports du quartier Mali a abrité, ce mercredi 20 janvier 2021, un match gala entre le Conseil Communal de la jeunesse de la Commune V du district de Bamako et la police nationale. C’était dans le cadre de la commémoration du 60e anniversaire des Forces de défense et de sécurité du Mali. Un match initié par le Conseil national de la jeunesse du Mali (CNJ-Mali) à traverssa cellule communale de la commune V.

Ils sont des jeunes et des policiers de la commune V du District de Bamako à prendre part à ce match gala organisé par le conseil communal de ladite commune (CCJ-CV) pour promouvoir la police de proximité. Ce match a opposé le conseil organisateur à trois commissariats de police, à savoir 4e, 11e et 15e arrondissements.

Selon le président du conseil communal de la jeunesse de la commune V du District de Bamako, M. Habib Dakouo, la tenue de ce match gala s’inscrit dans le cadre de la promotion de la police de proximité. « Nous avons souhaité célébrer le 20 janvier 2021, fête commémorative de l’anniversaire des forces de défense et de sécurité malienne par un match de football. Car nous pensons que le facteur de cohésion sociale entre les populations ».

Outre cela, le président Dakouoa annoncé que les jeunes et trois commissariats de police de la commune V ont décidé de se mettre ensemble pour fêter à travers un match de football. « Nous avons décidé d’organiser de ce match pour montrer à la population que la police est là pour notre sécurité et nous devons l’aider dans sa mission de tous les jours ».

Selon M. Dakouo, ces retrouvailles entre jeunes et policiers est un moyen de promouvoir la paix, l’entente e la cohésion sociale entre la population et la police.

Par ailleurs, la fête fut belle. Un moment sympathique et de convivialité entre les deux équipes.Pendant plus d’une heure de jeu, au total six (6) buts ont été inscrits au cours de ce match placé sous le signe de la « promotion de la police de proximité ». Tout d’abord les policiers ont ouvert le score sur un but magnifique de l’avant-centre Backo Cissé marqué à la 5e min de jeu, 10 min plus tard Abdrahamane Cissoko du CNJ marque le but égalisateur qui va conduire les deux équipes en Mi-temps.

A 14 minutes de la reprise de la seconde mi-temps, le CNJ à travers son dossard N°11, Frederick, marque le 2e but de l’équipe. A la 64 minutes le dossard N° 15 signe le 3e but en faveur des jeunes, cinq minutes plus tard, Moussa Bah de la police réduit le score à 3 buts à 2. En fin Mohamed Camara marque à la 72e minute de jeu le but victorieux du Conseil national de la jeunesse qui s’impose face à la police nationale par un score de 4 buts à 2.

Ibrahim Djitteye

Mahamadou Sissouma, stagiaire

