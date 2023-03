FIFA : Adriana Lima nommée ambassadrice mondiale des supporters de la Fifa

Le top model brésilien participera à plusieurs initiatives internationales. Gianni Infantino : « Le futebol est la grande passion d’Adriana ».

Adriana Lima : « Je suis flattée d’avoir été choisie pour être la première ambassadrice mondiale des supporters ».

La Fifa a nommé la Brésilienne Adriana Lima, top model, actrice et femme d’affaire, au poste d’ambassadrice mondiale des supporters de la Fifa.

« Quand on rencontre Adriana pour la première fois, on ne peut s’empêcher d’être frappé par sa générosité, sa gentillesse et sa passion pour le football », explique Gianni Infantino, le président de la Fifa. « Le futebol est sa grande passion. C’est la raison pour laquelle elle nous a semblé toute indiquée pour faire le lien entre la Fifa et les supporters du monde entier. »

Considérée comme une icône de la mode internationale, la jeune femme est l’un des modèles les plus populaires de sa génération. Sa mission consistera à concevoir, promouvoir et participer à toutes sorties d’initiatives en lien avec les supporters, partout dans le monde.

« Je suis issue d’une famille modeste et j’aime sincèrement le football. Je suis donc très reconnaissante et flattée d’avoir été choisie par la FIFA pour être la première ambassadrice mondiale des supporters. Je dispose désormais d’une plate-forme idéale pour rapprocher les supporters du terrain », déclare l’intéressée.

En tant qu’ambassadrice mondiale des supporters de la FIFA, Adriana Lima remettra le Prix des Supporters de la FIFA lors des The Best FIFA Football Awards, du lundi 27 février à Paris. Des informations complémentaires sur les prochaines initiatives internationales de la nouvelle ambassadrice seront dévoilées en temps utile.

Source : Fifa.com

Commentaires via Facebook :