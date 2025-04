Finale de la Can U17, le Mali opposé au Maroc : Pas de 3ème étoile pour les Aiglonnets

Le Mali était face au Maroc, le samedi dernier, au compte de la finale de la CAN U17. Avec un parcours presque parfait, les Aiglonnets se sont inclinés devant le pays organisateur (Maroc) à l’issue des tirs au but sur le score de 2 à 4 après le temps règlementaire de 0 but partout. Ainsi, les cadets maliens se classent à la 2ème place de la compétition avec à la clé une qualification à la Coupe du monde U17 au Qatar.

Le rêve de 3ème sacre des Aiglonnets s’est brisé lors de la finale perdue par eux contre les Lionceaux de l’Atlas de Maroc. En effet, au cours du temps imparti, les poulains du sélectionneur Adama Djefla Diallo, bien qu’ils aient bien dominé pour un bon moment du jeu, n’ont pas pu être décisifs devant le but marocain. Ce qui ne les a pas permis de réaliser la victoire pour espérer sur un 3ème sacre. En clair, les jeunes maliens n’ont pas pu démonter le jeu imposé par leurs adversaires du jour pour mener à bout les différentes actions.

Par ailleurs, avec 4 victoires (contre l’Angola, la Centrafrique, la Tunisie et le Burkina Faso) et 2 défaites (contre la Côte d’Ivoire et le Maroc en finale) pour l’ensemble de la compétition, le parcours malien est élogieux vu que peu d’observateurs croyaient à cette équipe dans la mesure où beaucoup la jugeait faible par rapport à la dernière génération de cette catégorie malienne. De là, les Aiglonnets ont créé la surprise d’atteindre jusqu’à la finale qui s’est jouée samedi. Il s’agit d’une 4ème finale dans le palmarès du Mali à la Can U17 qui est d’ailleurs un record. Le Mali a fait 2 sacres notamment en 2015 et 2017 et 2 finales perdues précisément en 1997 et cette édition 2025.

En plus de la médaille d’argent, le Mali s’est vu décerner le trophée de l’équipe Fair Play de la compétition, avec deux joueurs dans l’équipe type de la compétition et une qualification au prochain mondial de cette catégorie prévue au cours de l’année au Qatar.

Mariam Sissoko

