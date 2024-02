Une semaine après la clôture de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football, le Conseil de Discipline de la CAF a pris des sanctions contre le capitaine des Aigles du Mali, Hamari Traoré, et la fédération malienne de football (FEMAFOOT) pour comportement anti-sportif.

Mis en examen pour comportement antisportif à l’égard de l’arbitre du quart de finale de la CAN 2023 ayant opposé, le 03 février, le Mali à la Côte d’Ivoire, le capitaine des Aigles du Mali et la fédération malienne de football (FEMAFOOT) ont été sanctionnés par le conseil de discipline de la Confédération africaine de football (CAF). Jugé coupable de « comportement antisportif à l’égard de l’arbitre », Hamari Traoré a été suspendu pour quatre matches dont deux pour une durée d’un an.

A titre de rappel, après le coup de sifflet final, le joueur de la Réal Sociedad en Espagne, en colère contre les décisions de l’arbitre central, a véhément protesté auprès de celui-ci en le bousculant. Ce qui lui a valu un carton rouge sorti par l’officiel égyptien. Une expulsion qui n’a malheureusement pas suffi puisque la commission de discipline de la CAF vient de le suspendre, alourdissant ainsi les sanctions. L’ancien joueur de Rennes va ainsi manquer les prochaines rencontres des Aigles du Mali.

Dans le cadre de la même affaire, la Fédération Malienne de Football a également été condamnée à une amende de 10 000 dollars américains pour comportement antisportif des joueurs maliens à l’égard du référé central. La fédération ivoirienne de football en a aussi pris pour son grade. La FIF a été condamnée au paiement d’une amende de 5 000 dollars américains. Pour le moment, la FEMAFOOT n’a pas réagi à la décision prise par l’instance dirigeante du football africain.

Le conseil de discipline de la CAF a pris d’autres décisions. Elles concernent le joueur sénégalais Kréppin Diatta et sa fédération. Pour avoir discrédité la CAF suite à des propos tenus à l’issue du match entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire disputé le 29 janvier 2024, le joueur de l’AS Monaco a été suspendu a été suspendu pour quatre matches dont deux pour une durée d’un an. Il a également été condamné à une amende de 10 000 dollars américains. La Fédération sénégalaise de Football a également été accusée de mauvaise conduite de l’équipe et condamnée à une amende de 5 000 dollars américains.

Accusé de mauvaise conduite suite à des incidents impliquant des spectateurs indisciplinés lors de leur match contre le Future FC (Egypte) Coupe de la Confédération TotalEnergies de la CAF, le 03 décembre 2023, Al Hilal SC (Libye) a été reconnu coupable et disputer ses deux prochains matches de l’Inter Club de la CAF à huis clos. Le club libyen doit aussi s’acquitter d’une amende de 15 000 dollars américains.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

