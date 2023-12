Football: la CAF scelle un accord de partenariat avec New World TV pour les droits médias

La Confédération africaine de football (CAF) a conclu un accord avec New World TV pour les droits médias de la CAF en Afrique subsaharienne pour la période 2023-2025.

C’est la chaîne New World TV qui est désormais chargée de la diffusion des compétitions et des évènements de la Confédération africaine de football (CAF) en Afrique subsaharienne pour la période 2023-2025. Pour ce faire, la CAF a conclu un accord avec le diffuseur New World TV pour les droits médias de la CAF en anglais et en langues locales, en clair et à péage.

La chaîne panafricaine a acquis les droits médias de la CAF à la suite d’un appel d’offre international auquel plusieurs radiodiffuseurs et agences internationaux avaient participé..Cet accord va permettre un accroissement significatif de l’investissement de la CAF dans les produits télévisuels et plus d’investissements financiers dans le développement du football en Afrique.

”L’accord sur les droits médias entre la CAF et New World TV comprend les droits de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies Côte d’Ivoire 2023, qui représente une opportunité passionnante pour le football africain d’atteindre de nouveaux publics en Afrique et dans le monde grâce à un diffuseur panafricain ambitieux et dynamique” a indiqué l’instance dirigeante du football africain dans un communiqué.

Il faut rappeler que New World TV a déjà acquis des droits sportifs majeurs, notamment les droits de télévision payante dans toute l’Afrique subsaharienne pour la Coupe du monde de la FIFA 2022 au Qatar.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

