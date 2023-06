Dans sa dernière lettre hebdomadaire, l’Observatoire du football (CIES) a établi le top 10 des joueurs les plus chers au monde, en fonction de plusieurs critères comme l’âge ou la durée du contrat. De quoi expliquer la 10e place de Kylian Mbappé, dont le bail avec le PSG prendra fin en 2024.

Tous les six mois, l’Observatoire du football (CIES) dévoile son classement des joueurs les plus chers du monde, en se basant sur un modèle statistique qui prend en compte plusieurs critères, comme l’âge ou encore la durée du contrat en cours.

Et tous les six mois, la première place change de propriétaire. L’exemple de Kylian Mbappé, leader du top 10 établi en juin 2022, l’illustre parfaitement. Un an plus tard, l’attaquant du Paris Saint-Germain n’arrive qu’en 10e position, avec une valeur estimée à 163 millions d’euros.

Mbappé, comment expliquer la dégringolade ?

Comment expliquer une telle dégringolade, alors que l’attaquant de 24 ans a encore une fois brillé tout au long de la saison ? La réponse se trouve dans sa situation contractuelle. En juin 2022, Mbappé venait tout juste de prolonger avec le club de la capitale française et le maillot porté par le principal intéressé lors des célébrations indiquait un nouveau bail jusqu’en 2025. Il a depuis été révélé que cette dernière année était optionnelle et que l’option ne serait pas activée par «Kyk’s», finalement lié au PSG jusqu’en 2024.

Avec plus d’un an de contrat, Mbappé aurait-il pu récupérer sa 1re place ? Difficile à dire, car il y a un client en face. Au sommet du top 10, on retrouve bien évidemment le buteur de Manchester City, Erling Haaland, avec une valeur estimée à 245 millions d’euros ! Un prix XXL, mais finalement pas si délirant pour un jeune joueur (22 ans) au contrat long (2027) et aux statistiques absolument incroyables avec 52 buts et 9 passes décisives sur une saison… de 52 matchs. Un monstre, un vrai.

Seulement deux buteurs dans le top 10

Mbappé n’aurait donc peut-être pas délogé celui qui pourrait remporter la Ligue des champions samedi, mais il l’aurait titillé. Et comme le Norvégien, le Français n’aurait eu aucun mal à distancer la concurrence, car les deux joueurs sont les deux seuls buteurs du top 10 !

Derrière, les ailiers ont la cote. Et notamment ceux du Real Madrid et d’Arsenal, Vinicius Jr (196 M€) et Bukayo Saka (195 M€), qui complètent le podium. Le milieu de terrain de Dortmund, Jude Bellingham, arrive juste derrière avec une valeur estimée à 190 M€.

Un autre ailier suit l’Anglais de près, Rodrygo, dont les exploits avec les Merengues ont fait grimper sa valeur à 185 millions d’euros. Suivent les deux pépites du FC Barcelone, Pedri (178 M€) et Gavi (174 M€), tandis que le milieu offensif du Bayern Munich, Jamal Musiala (170 M€), et le polyvalent attaquant de Manchester City, Phil Foden (167 M€), complètent le classement.

Pour rappel, il s’agit ici de valeurs estimées par le CIES et non de prix définis par les clubs.

Le top 10 des joueurs les plus chers, selon le CIES

1. Erling Haaland (Manchester City) : 245 M€

2. Vinicius Jr (Real Madrid) : 196 M€

3. Bukayo Saka (Arsenal) : 195 M€

4. Jude Bellingham (Dortmund) : 190 M€

5. Rodrygo (Real Madrid) : 185 M€

6. Pedri (Barça) : 178 M€

7. Gavi (Barça) : 174 M€

8. Jamal Musical (Bayern) : 170 M€

9. Phil Foden (Manchester City) : 167 M€

10. Kylian Mbappé (PSG) : 163 M€

Le top 10 des joueurs français les plus chers selon le CIES :

1. Kylian Mbappé (PSG) : 163 M€

2. Eduardo Camavinga (Real Madrid) : 118,4M€

3. Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) : 90,5 M€

4. Dayot Upamecano (Bayern) : 75,3 M€

5. Ibrahima Konaté (Liverpool) : 72 M€

6. Randal Kolo Muani (Francfort) : 71,3 M€

7. William Saliba (Arsenal) : 70,9 M€

8. Christopher Nkunku (Leipzig) : 70,1 M€

9. Jules Koundé (Barça) : 65,2 M€

10. Théo Hernandez (Milan) : 60,2 M€

