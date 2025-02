Formation des éducateurs de football : Pour renforcer les compétences pédagogiques et techniques

Lundi 10 février 2025, le Club des internationaux maliens de football (Cimfoot) a initié une session de formation à l’attention des éducateurs de football au Mali, portant sur les techniques abordées en théorie dans un cadre sportif authentique. Ladite session, qui a vu la participation des autorités sportives du Mali, s’est tenue dans l’enceinte de la Fédération malienne de football (Fémafoot).

Face à la presse, les responsables du Club des internationaux maliens de football, en partenariat avec le Racing club de Lens, ont indiqué que cette formation des éducateurs de football au Mali a plusieurs objectifs.

Tout d’abord, il s’agit de renforcer les compétences pédagogiques et techniques des éducateurs de football malien, de promouvoir les meilleures pratiques en matière d’encadrement sportif et de gestion, et de contribuer au développement du football national en valorisant l’expertise locale et en créant un pont entre les pratiques françaises et maliennes.

Cette session, qui durera une semaine (du 10 au 16 février), sera centrée sur des théories qui permettront aux participants de bénéficier d’installations de qualité et d’un environnement propice à l’apprentissage et à l’échange. En plus de la théorie, des ateliers pratiques auront lieu sur le terrain du stade Mamadou Konaté, offrant ainsi aux entraîneurs l’opportunité d’appliquer directement les techniques abordées en théorie dans un cadre sportif authentique.

“Le Club des internationaux Maliens de football rassemble tout le monde afin de contribuer au développement du football malien. C’est pourquoi nous sommes ici aujourd’hui pour cette première session de formation : pour aider, comprendre et avancer”, a expliqué Samba Sow, le secrétaire général du Cimfoot.

Le 1er vice-président de la Fédération malienne de football, Moussa Sylvain Diakité, a profité de l’ouverture de cette session de formation pour lancer un appel à un sursaut national autour du football pour vivre ensemble.

“Comme vous le savez, le football doit fédérer et nous permettre de vivre ensemble. Aujourd’hui, le Mali a plus que jamais besoin de tous ses fils et filles. Le pays traverse des moments difficiles et la seule chose qui peut faire oublier leurs problèmes aux gens, c’est le football”, a affirmé M. Diakité.

“Je remercie et encourage l’association Cimfoot à aller de l’avant et à continuer à porter des projets. Quant à nous, Fémafoot, nous n’épargnerons aucun effort pour les accompagner et développer notre football”, a-t-il ajouté.

Ousmane Mahamane

